Сэм Лэйк тизерит появление Remedy на Summer Game Fest 2024

До Summer Game Fest осталось три недели, и все стало намного интереснее. Мероприятие под руководством Джеффа Кили состоится 7 июня в YouTube Theater в Лос-Анджелесе, и на нем планируется появление множества анонсов и обновлений. Недавно организаторы мероприятия опубликовали список партнёров, насчитывающий 55 компаний, которые так или иначе будут вовлечены. Однако, похоже, что Сэм Лэйк из Remedy также будет присутствовал на летнем фестивале в той или иной форме.
В Твиттере Лейк ретвитнул объявление Кили с помощью пары смайликов в виде глаз, что обычно намекает на какой-то анонс.
Remedy Entertainment готовит для Alan Wake 2 два сюжетных DLC, которые в какой-то момент будут выпущены. Расширения Night Springs и Lake House Expansion на данный момент не имеют подтвержденных дат или подробностей, поэтому раскрытие DLC может быть не за горами.
Покажут тизер Макса Пейна
Возможно
Унылую игру DLC-шками не спасти, напомните мне хоть одну игру, которую вытащила DLC?
Ну Кровь и Вино у Ведьмака 3 как раз таки вытащила. Основная игра с её слитой концовкой прям плевком в душу была. Тот же Киберпанк где все боготворят DLC.
Хотя 2 часть Вейка ещё то дермецо.
ME3 DLC Цитадель, DAI DLC Чужак, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, The Evil Within DLC The Assignment, The Consequence, No man sky и все дальнейшие DLC, Civilization 5,6, Fallout 4
Ну Ведьмак специфическая игра, как говорится даже если весь мир боготворит какой либо продукт, всегда найдутся те кому он не понравится, и это никак не связано с эгоизмом или чем то ещё. Для меня лично Киберпанк на голову выше Ведьмака 3-го. Сейчас хочу компьютер обновить и уже в третий раз переиграть CyberPunk 2077 с DLC. Не знаю, с Ведьмаком соглашусь что DLC было гораздо интереснее основной линии, а вот с Киберпанком пока не могу согласится, так как лишь частично в начале проходил DLC, но увы компьютер совсем уже скукожился, а проходить игру с лагами как то не хочется.
Ну из этих я лишь парочку играл, Киберпанк и без DLC хорошая игра, The Evil Within тоже самое, No Man Sky возможно с DLC окрепла, но я если не ошибаюсь разработчики и основную часть долгие годы пилили и доводили до ума, поэтому не уверен на 100% что без DLC игра плохая, Fallout 4 на данный момент прохожу, в целом нормально, не знаю что там за шедевральное DLC которая спасла игру, как по мне игра не нуждается в спасении, обычный продукт Bethesd-ы, Скайрим но с другими картами и возможностями. Насчет не упомянутых игр молчу - может быть они реально г**ище, и их только DLC и спасло.