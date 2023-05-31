Сэм Лейк всегда верил в выход Alan Wake 2 - Remedy работала над концептами еще до релиза Quantum Break и Control ©

В интервью GameSpot Сэм Лейк из Remedy признался в том, что всегда был уверен в выходе, несмотря на то, что прошло 13 лет с момента выхода оригинальной игры на Xbox 360.

Прототип Alan Wake 2 создавался в Remedy на протяжении многих лет, но так ничего и не было реализовано, и компания перешла к новым IP в виде Quantum Break и Control. Однако для Лейка Alan Wake 2 никогда не была чем-то из ряда вон выходящим.

Я никогда не сомневался в том, что это произойдет. Просто этого еще не случилось. Когда вы работаете над чем-то с намерением сделать это, а потом понимаете, что этого не произойдет, разочарование, конечно, есть. Но что произошло с Quantum Break, что произошло с Control, так это то, что в процессе создания концепции для Alan Wake 2 возникли другие идеи.

Говоря о Control, Лейк подтвердил, что команда уже работала над Alan Wake 2 к тому моменту, когда вышло DLC AWE.

Мы вернули права на издание под наш контроль [от Microsoft], и это привело к тому, что мы издали Alan Wake Remastered мультиплатформенно. Но кроме того, в фоновом режиме вынашивалась концепция вселенной Remedy Connected Universe. В случае с Control мы не хотели говорить об этом заранее, мы хотели, чтобы Control была сама по себе. Но когда вы играете в нее и углубляетесь в нее, вы понимаете, что это одна и та же вселенная. К моменту выхода "AWE" мы были глубоко погружены в работу над Alan Wake 2, и у нас уже было много четких деталей.

Выход Alan Wake 2 на PS5, PC и Xbox Series X/S запланирован на 17 октября 2023 года.