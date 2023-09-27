Схожесть с Resident Evil и крутая графика: главное из превью Alan Wake 2

27 сентября спало эмбарго на публикацию превью Alan Wake 2. Некоторые журналисты уже успели опробовать демоверсию и теперь поделились своими первыми впечатлениями от новой игры Remedy. Эксперты обратили внимание на атмосферу, геймплей, а также на особенности проекта.
- Специалисты отмечают, что в самом начале Alan Wake 2 кажется достаточно похожей на предыдущую часть. Однако в дальнейшем становится понятно, что в ней много уникальных черт. Как минимум, сиквел отличается обилием головоломок и острой необходимостью пополнения медикаментов и боеприпасов. В остальном геймплей покажется знакомым фанатам первой игры.
- В Alan Wake 2 будет гораздо меньше сражений с противниками, чем в оригинале. Тем не менее, каждый бой интересен и не надоедает. По мнению обзорщиков, разработчики серьезно подошли к детализации повреждений на телах противников — выстрелы буквально разрывают плоть врагов, обнажая мышцы.
- В целом, эксперты отмечают, что игра во многих аспектах схожа с серией Resident Evil. В ней даже есть миссия, отсылающая к сюжету одного из тайтлов от Capcom. Так, в главе, опробованной журналистами, Сага Андерсон отправляется в некую деревушку, населенную членами таинственного культа. И все же основной вектор повествования в Alan Wake 2, очевидно, серьезно отличается.
- Наконец, специалисты заявляют, что в новой игре от Remedy потрясающая графика. Разработчики сумели воссоздать напряженную атмосферу, пробирающую до глубины души. Мрачные пейзажи и жуткая музыка местами могут действительно напугать.
Видео:
Alan Wake 2 выйдет 27 октября. Игра будет доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.
Ну наконец - то, а то всего этого очень не хватало в первой части, хоть игра и отличной была, в оригинальной второй ещё больше добавят страха и погружения.
Игра была парашей, унылой, однообразной парашей, чисто атмосфера была не плоха, а дизаин уровней и боевика были убоги дальше некуда!
Довольно посредственная, до сей пор не пойму что в ней уж такого, что от неё ссали кипятком) атмосфера, звук, неплохой дизайн уровней, общий концепт, даже сюжет довольно интересный, но, геймплейно это был провал тот ещё. Лучше бы они взяли механику из Alone In The Dark У последней черты, и вот тогда бы да, игра реально бы была намного круче. Но геймеров не любят напрягать, поэтому сделали просто дpoчильню с фонариком и пистолетом)
Главное добавить больше представительниц женского пола. Фанаты дадут проекту вторую жизнь.