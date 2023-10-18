Silent Hill была "ключевой точкой отсчета" для создания атмосферы Alan Wake 2

Remedy Entertainment собирается выпустить свою первую полноценную игру ужасов на выживание, когда в конце этого месяца выйдет Alan Wake 2, и нет недостатка в ажиотаже вокруг неё. Remedy ранее заявляла, что ее основное внимание уделяется созданию атмосферы и медленному страху, а не приправлению опыта страхами от скримеров, и в недавнем интервью GamingBolt директор игры Кайл Роули еще раз коснулся этой темы.
Когда его спросили, как бы он описал стиль ужасов Alan Wake 2, Роули ответил:
«В Alan Wake 2 нас гораздо больше интересует тот тип ужасов, который представляет собой медленное горение, где атмосфера и звук выполняют большую часть тяжелой работы. Если я правильно помню, один из основных пунктов нашей основной игры — «атмосфера важнее скримеров», а это говорит о многом».
Далее Роули добавил, что в том, что касается элементов психологического хоррора и построения атмосферы, Alan Wake 2 также во многом заимствована из франшизы Silent Hill. Ранее разработчик также рассказал о том, что игра черпает вдохновение из Resident Evil.
Между тем, еще одна вещь, на которой Remedy хотела сосредоточиться, — это сочетание психологического стиля ужасов игры с реальным дизайном, при этом дизайн мира отражает повествовательный опыт, что мы увидим в Тёмном месте.
«Франшиза Silent Hill и то, как она использует атмосферу и чувство страха, которое медленно нарастает с течением времени, были ключевым моментом», — сказал Роули. «Поскольку мы представляем скорее психологический хоррор, мы знали, что хотим включить много аудиовизуального дизайна, чтобы продемонстрировать душевное состояние наших героев и отразить это в дизайне мира. Знаете, опыт Алана в Темном Месте проявляется в его сознании. Все его демоны здесь обнажены, так что мы можем использовать это как средство вызвать эмоциональный отклик у игрока. Нестабильность, чувство паранойи — все это элементы психологического хоррора, проявляющиеся в игровой механике и дизайне нашего мира».
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Так и знал, поэтому трейлер и геймплей очень зацепили. Давно так не ждал какую либо игру!