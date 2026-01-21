Слух: Alan Wake 2 скоро может выйти в Steam

Пользователи заметили, что сборник игр серии Alan Wake в магазине Steam был неожиданно переименован из Alan Wake Franchise Bundle в Alan Wake Origins Bundle.
Неожиданное изменение названия вызвало спекуляции в фанатском сообществе: переименование сборника может указывать на подготовку к возможному выходу Alan Wake 2 в Steam. Пользователи считают, что если существует "Начало", то логично, что должно быть и "Продолжение", которое впоследствии может быть объединено в полный комплект.
PC-версия Alan Wake 2 с момента релиза остается эксклюзивом Epic Games Store, поскольку Epic Games полностью финансировала разработку и выступила издателем проекта. Глава компании Тим Суини неоднократно заявлял, что игра не появится в Steam.
Однако ситуация может измениться, учитывая, что недавно анонсированная игра Control Resonant будет издаваться самой студией Remedy Entertainment. Есть вероятность, что студия могла выкупить права на Alan Wake 2 у Epic Games, как это уже произошло с правами на первую часть у Microsoft.
Какую только ерунду в Стим не допускают, реально превращается в помойку 😎
Не то что шикарные Экспедиция 33 и Mad island.
стим как алик - продают всё что что можно, а что нельзя то можно но нельзя
Второй Алан уж точно не ерунда. Лучше бы всякие Арк райдерсы и прочие онлайн помойки выпускали в своих лаунчерах.
Очень много странных решений преследует команду ремеди. То права на франшизы майкам отдадут, то рокстар, то теперь эпикам. В итоге, каждый раз новый выстрел себе же в ногу. Понятное дело, что без денег издателя своих ресурсов им не хватит, но не выпускать игру в Стим сразу, особенно сингловую - это не добрать уйму прибыли и не иметь дальнейших ресурсов для создания игр. Про игру ничего не скажу - у каждого своё мнение, но менеджмент у ремеди очень слабый
Это откуда у них деньги то, если они побираются везде?
А зачем?
Странный вопрос) Алан ремастер и второй единственные игры, которые я купил в ЕГС и то через танцы с бубном. Логично, что я точно их хочу в свою библиотеку Стима, куплю по второму разу. Это как Атомик, многие ждут релиз в Стиме, не признавая другие лаунчеры, мне просто очень хотелось, пересилил себя взять в ЕГС.
Epic Gay Store деняк не приносит, считай на пк не было второго Алана. Но я не уверен что игра появится в стим, Ремеди говорили что это вечный эксклюзив т.к. это был не просто выбор платформы, но и инвестиции в игру самой Epic Games
Я жду его там