Слух: Alan Wake 2 скоро может выйти в Steam

Пользователи заметили, что сборник игр серии Alan Wake в магазине Steam был неожиданно переименован из Alan Wake Franchise Bundle в Alan Wake Origins Bundle.

Неожиданное изменение названия вызвало спекуляции в фанатском сообществе: переименование сборника может указывать на подготовку к возможному выходу Alan Wake 2 в Steam. Пользователи считают, что если существует "Начало", то логично, что должно быть и "Продолжение", которое впоследствии может быть объединено в полный комплект.

PC-версия Alan Wake 2 с момента релиза остается эксклюзивом Epic Games Store, поскольку Epic Games полностью финансировала разработку и выступила издателем проекта. Глава компании Тим Суини неоднократно заявлял, что игра не появится в Steam.

Однако ситуация может измениться, учитывая, что недавно анонсированная игра Control Resonant будет издаваться самой студией Remedy Entertainment. Есть вероятность, что студия могла выкупить права на Alan Wake 2 у Epic Games, как это уже произошло с правами на первую часть у Microsoft.