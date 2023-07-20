Создатели Alan Wake 2 поделились фотографией со съемочной площадки хоррора ©

Долгожданный сиквел Alan Wake от студии Remedy в своем производстве очень часто прибегает к съемкам сцен для игры с участием реальных актеров. Данная технология отлично зарекомендовала себя в экшене Control, позволяя показать игрокам реалистичные кат-сцены и плавные переходы в игровом процессе. Как работает данный процесс в Alan Wake 2, можно увидеть на недавно опубликованной разработчиками фотографии.

Remedy на своей официальной странице разместила новый снимок со съемочной площадки хоррора. На этом кадре запечатлена момент записи Мелани Либурд, которая играет агента ФБР Сагу Андерсон в игре. Как заявили разработчики, актриса обладает невероятным талантом и вкладывается в каждый свой игровой момент, показывая правдоподобный характер персонажа.

События психологического хоррора Alan Wake 2 развернутся в удаленном городке Брайт-Фоллс, который захлестнула целая серия страшных ритуальных убийств. В этом деле пытается разобраться молодая, но амбициозная агент ФБР — Сага Андерсон. Параллельно её истории, игроки увидят мир кошмаров за гранью реальности, где заточен писатель Алан Уэйк. Героям предстоит дать отпор силам тьмы, чтобы вырваться из этого круга ужасов.

Отправиться в потусторонний мир Alan Wake 2 можно будет этой осенью. Релиз хоррора запланирован на 17 октября для ПК, PS5 и Xbox Series S|X.