Создатели Alan Wake 2 стали гораздо увереннее в переходе на хоррор на выживание после успеха ремейка Resident Evil 2

Жанр хоррор на выживание в последние годы пережил массовое возрождение, и хотя в последние годы он добился нескольких заметных успехов, особенно выделяется ремейк Resident Evil 2 2019 года. Ремейк RE2, широко известный как ключ к недавнему возрождению этого жанра, вдохновил на создание ряда игр, включая предстоящую Alan Wake 2 от Remedy Entertainment.
Выступая во время недавнего интервью GamingBolt, директор игры Кайл Роули снова затронул ту же самую тему. Когда его спросили о том, какую роль сыграл недавний успех жанра во время разработки Alan Wake 2, он ответил:
«Ну, это определенно не повредило! Пока мы разрабатывали концепцию Alan Wake 2, Capcom выпустила ремейк Resident Evil 2. Способность этой игры модернизировать классику 20-летней давности и ее потрясающий прием определенно сделали нас более уверенными в нашем решении сменить жанр».
Позже в интервью, обсуждая многочисленные попытки Remedy на протяжении многих лет запустить Alan Wake 2 и обстоятельства, почему эта конкретная попытка оказалась успешной, Роули еще раз отметил, что ремейк Resident Evil 2 2019 года способствовал росту популярности жанра ужасов.
«К счастью, после выхода Control издатели снова были заинтересованы в инвестировании в одиночную игру и повествование. Кроме того, хоррор в целом, как в играх с ремейком Resident Evil 2, так и в популярной культуре с множеством фильмов A24, также находился на подъеме», — сказал Роули. «Это, в сочетании с возвращением нам прав на публикацию оригинальной игры, означало, что все стало на свои места для того, чтобы мы сейчас сделали продолжение – чему мы все, очевидно, очень рады!»
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
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