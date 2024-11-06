Сравнение Alan Wake 2 на PlayStation 5 Pro демонстрирует трассировку лучей, улучшенные тени, объёмное освещение и туман

Появилось сравнительное видео Alan Wake 2 для PlayStation 5 Pro, в котором подчёркиваются улучшения, ставшие возможными благодаря консоли среднего поколения от Sony, которая скоро выйдет.

Сравнение, проведённое ElAnalistaDeBits, позволяет по-новому взглянуть на отражения в игре с трассировкой лучей на непрозрачных и прозрачных поверхностях, эксклюзивные для PS5 Pro, на улучшенные тени, объёмное освещение и туман по сравнению с режимом качества на базовой модели и Xbox Series X, а также на настройки режима производительности, сравнимые с режимом качества на базовой консоли и самой мощной системе Microsoft текущего поколения. На видео также показано, что PSSR обеспечивает гораздо более высокое качество изображения, чем AMD FSR 2, но в некоторых областях возникают артефакты. Тем не менее, это очень впечатляющие результаты для первой итерации апскейлера.

Alan Wake 2 вышла в прошлом году на ПК и консолях и продолжает оставаться одной из самых потрясающих игр в жанре ужасов на выживание, выпущенных за последние годы. В прошлом месяце игра была дополнена расширением The Lake House, которое служит отличным введением в следующую историю во вселенной Remedy.

Благодаря великолепной атмосфере и напряжённому сюжету Alan Wake 2: The Lake House сохраняет те же элементы, которые делали основную игру такой увлекательной. Однако отсутствие значительных нововведений и очень короткая продолжительность делают её достойной покупкой только для самых преданных поклонников Alan Wake 2 и Remedy Connected Universe.

Alan Wake 2 доступна на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.