Сравнение Alan Wake 2 на PlayStation 5 Pro демонстрирует трассировку лучей, улучшенные тени, объёмное освещение и туман

Появилось сравнительное видео Alan Wake 2 для PlayStation 5 Pro, в котором подчёркиваются улучшения, ставшие возможными благодаря консоли среднего поколения от Sony, которая скоро выйдет.
Сравнение, проведённое ElAnalistaDeBits, позволяет по-новому взглянуть на отражения в игре с трассировкой лучей на непрозрачных и прозрачных поверхностях, эксклюзивные для PS5 Pro, на улучшенные тени, объёмное освещение и туман по сравнению с режимом качества на базовой модели и Xbox Series X, а также на настройки режима производительности, сравнимые с режимом качества на базовой консоли и самой мощной системе Microsoft текущего поколения. На видео также показано, что PSSR обеспечивает гораздо более высокое качество изображения, чем AMD FSR 2, но в некоторых областях возникают артефакты. Тем не менее, это очень впечатляющие результаты для первой итерации апскейлера.
Alan Wake 2 вышла в прошлом году на ПК и консолях и продолжает оставаться одной из самых потрясающих игр в жанре ужасов на выживание, выпущенных за последние годы. В прошлом месяце игра была дополнена расширением The Lake House, которое служит отличным введением в следующую историю во вселенной Remedy.
Благодаря великолепной атмосфере и напряжённому сюжету Alan Wake 2: The Lake House сохраняет те же элементы, которые делали основную игру такой увлекательной. Однако отсутствие значительных нововведений и очень короткая продолжительность делают её достойной покупкой только для самых преданных поклонников Alan Wake 2 и Remedy Connected Universe.
Alan Wake 2 доступна на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Местами даже хуже PS5 выглядит, это даже забавно =)
В AW2 ещё ок, но как играть в FFVIIR на PS5 Pro при 30 ФПС, чтобы был эффект мультфильма, так понимаю, что придётся проходить на обычной PS5.
а выход на steam еще не демонстрирует? какие же противные люди, вроде и капиталисты, а такие принципиальные, в steam игра соберет куда больше денег, чем их подыхающий Epic Games
Мы ведь не знаем, сколько EGS заплатил за временный эксклюзив. Плюс, если не ошибаюсь, профинансировал создание игры. Так что Remedy если и потеряла, то не сильно.
Но я не оправдываю их, тоже бы не прочь появлению в steam (хоть для русских аккаунтов это не важно).
Alan Wake 2 для ооочень узкого любителя игр. Этот жанр нравится далеко не всем и подход Сэма Л. в повествование через поиск и прочтения страниц отбивает большую группу игроков.
Alan Wake 2 вышел одновременно на трех платформах (PC, PS и Xbox) и пусть в PC среде Steam и безусловный лидер, но именно для этой игры он никаких внушительных продаж не обеспечит. Люди посмотрели стримы, кто-то да, безусловно, пометил её к покупке, но с DLC и по скидке.
Куча примеров когда после EGS в какой-либо игре наступает громадный патч, она выходит в Steam, безусловно собирает кучу просмотров, инфоповодов и покупок, а спустя пару недель\месяц, снова околонулевые продажи.
Вышел Witchfire после годового раннего доступа в EGS, выкатили громадный патч, снова активизировали соц.сети, похлопали в ладоши, сделали продаж, стримеры посидели пару дней, а теперь 330 человек онлайна в Steam и 0 (нуль, зеро) людей на Twitch. Потому что игра супер странная, с небольшим кол-вом контента и для узкого круга любителей пострелять в рогалик, да ещё и к тому же с сомнительной прогрессией.
А как бы поступили социалисты?
Не понял эту игру, застрял в лесу за бабищу, где на земле какие-то закадки нарисованы. Сама игра душная, скучная. По крайней мере в начале.
Игра фильтрует игроков по уровню интеллекта
по уровню калоедства
и это тоже, любителей кала от алана воротит аж за милю)