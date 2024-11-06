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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 465 оценок

Сравнение Alan Wake 2 на PlayStation 5 Pro демонстрирует трассировку лучей, улучшенные тени, объёмное освещение и туман

KoRnEr
Новости

Появилось сравнительное видео Alan Wake 2 для PlayStation 5 Pro, в котором подчёркиваются улучшения, ставшие возможными благодаря консоли среднего поколения от Sony, которая скоро выйдет.

Сравнение, проведённое ElAnalistaDeBits, позволяет по-новому взглянуть на отражения в игре с трассировкой лучей на непрозрачных и прозрачных поверхностях, эксклюзивные для PS5 Pro, на улучшенные тени, объёмное освещение и туман по сравнению с режимом качества на базовой модели и Xbox Series X, а также на настройки режима производительности, сравнимые с режимом качества на базовой консоли и самой мощной системе Microsoft текущего поколения. На видео также показано, что PSSR обеспечивает гораздо более высокое качество изображения, чем AMD FSR 2, но в некоторых областях возникают артефакты. Тем не менее, это очень впечатляющие результаты для первой итерации апскейлера.

Alan Wake 2 вышла в прошлом году на ПК и консолях и продолжает оставаться одной из самых потрясающих игр в жанре ужасов на выживание, выпущенных за последние годы. В прошлом месяце игра была дополнена расширением The Lake House, которое служит отличным введением в следующую историю во вселенной Remedy.

Благодаря великолепной атмосфере и напряжённому сюжету Alan Wake 2: The Lake House сохраняет те же элементы, которые делали основную игру такой увлекательной. Однако отсутствие значительных нововведений и очень короткая продолжительность делают её достойной покупкой только для самых преданных поклонников Alan Wake 2 и Remedy Connected Universe.

Alan Wake 2 доступна на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
DirectX20
3
VenomTRat

Местами даже хуже PS5 выглядит, это даже забавно =)

1
Kenn1y

В AW2 ещё ок, но как играть в FFVIIR на PS5 Pro при 30 ФПС, чтобы был эффект мультфильма, так понимаю, что придётся проходить на обычной PS5.

-2
wollcroft

а выход на steam еще не демонстрирует? какие же противные люди, вроде и капиталисты, а такие принципиальные, в steam игра соберет куда больше денег, чем их подыхающий Epic Games

-3
The Ryan

Мы ведь не знаем, сколько EGS заплатил за временный эксклюзив. Плюс, если не ошибаюсь, профинансировал создание игры. Так что Remedy если и потеряла, то не сильно.

Но я не оправдываю их, тоже бы не прочь появлению в steam (хоть для русских аккаунтов это не важно).

1
Axel Denisenko

Alan Wake 2 для ооочень узкого любителя игр. Этот жанр нравится далеко не всем и подход Сэма Л. в повествование через поиск и прочтения страниц отбивает большую группу игроков.

Alan Wake 2 вышел одновременно на трех платформах (PC, PS и Xbox) и пусть в PC среде Steam и безусловный лидер, но именно для этой игры он никаких внушительных продаж не обеспечит. Люди посмотрели стримы, кто-то да, безусловно, пометил её к покупке, но с DLC и по скидке.

Куча примеров когда после EGS в какой-либо игре наступает громадный патч, она выходит в Steam, безусловно собирает кучу просмотров, инфоповодов и покупок, а спустя пару недель\месяц, снова околонулевые продажи.

Вышел Witchfire после годового раннего доступа в EGS, выкатили громадный патч, снова активизировали соц.сети, похлопали в ладоши, сделали продаж, стримеры посидели пару дней, а теперь 330 человек онлайна в Steam и 0 (нуль, зеро) людей на Twitch. Потому что игра супер странная, с небольшим кол-вом контента и для узкого круга любителей пострелять в рогалик, да ещё и к тому же с сомнительной прогрессией.

2
YouTube_GamesTezi

А как бы поступили социалисты?

0
Чизбургер

Не понял эту игру, застрял в лесу за бабищу, где на земле какие-то закадки нарисованы. Сама игра душная, скучная. По крайней мере в начале.

-5
VenomTRat

Игра фильтрует игроков по уровню интеллекта

10
Юрий Пенкин VenomTRat

по уровню калоедства

-6
VenomTRat Юрий Пенкин

и это тоже, любителей кала от алана воротит аж за милю)

4