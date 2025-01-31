Сравнительное видео RTX Mega Geometry в Alan Wake 2 демонстрирует улучшения производительности и использования VRAM

Новая технология NVIDIA RTX Mega Geometry, похоже, обеспечивает значительные улучшения производительности и использования VRAM даже на графических процессорах RTX предыдущего поколения, как подчеркивается в новом сравнительном видео Alan Wake 2.

Видео, предоставленное Compusemble, запускает игру, разработанную Remedy, на графическом процессоре RTX 4090 с разрешением 4K с DLAA и DLSS Quality, высокой трассировкой пути и максимальными настройками, работая бок о бок с и без RTX Mega Geometry, которая была представлена ​​в игре с обновлением 1.2.8, подчеркивая, как новая технология NVIDIA обеспечивает среднее улучшение на 13% и значительное сокращение использования VRAM.

Учитывая, что в серии RTX 40 отсутствуют ядра трассировки лучей 4-го поколения, разработанные для RTX Mega Geometry, представленные в картах серии RTX 50, результаты должны быть еще лучше на недавно выпущенных графических процессорах RTX 5090 и 5080 и в остальной линейке, которая будет запущена в ближайшие месяцы.

Технология RTX Mega Geometry, показанная в действии в Alan Wake 2 выше, является лишь одной из новых технологий, запущенных вместе с картами серии RTX 50. Среди них — многокадровая генерация, которая способна генерировать больше кадров, чем обычная технология генерации кадров DLSS. NVIDIA DLSS Super Resolution также демонстрирует значительное улучшение с введением модели Трансформер, которая значительно улучшает качество изображения и детализацию по сравнению с предыдущей моделью CNN. За исключением многокадровой генерации, все вышеперечисленные технологии совместимы со всеми графическими процессорами RTX.