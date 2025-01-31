Сравнительное видео RTX Mega Geometry в Alan Wake 2 демонстрирует улучшения производительности и использования VRAM

Новая технология NVIDIA RTX Mega Geometry, похоже, обеспечивает значительные улучшения производительности и использования VRAM даже на графических процессорах RTX предыдущего поколения, как подчеркивается в новом сравнительном видео Alan Wake 2.
Видео, предоставленное Compusemble, запускает игру, разработанную Remedy, на графическом процессоре RTX 4090 с разрешением 4K с DLAA и DLSS Quality, высокой трассировкой пути и максимальными настройками, работая бок о бок с и без RTX Mega Geometry, которая была представлена в игре с обновлением 1.2.8, подчеркивая, как новая технология NVIDIA обеспечивает среднее улучшение на 13% и значительное сокращение использования VRAM.
Учитывая, что в серии RTX 40 отсутствуют ядра трассировки лучей 4-го поколения, разработанные для RTX Mega Geometry, представленные в картах серии RTX 50, результаты должны быть еще лучше на недавно выпущенных графических процессорах RTX 5090 и 5080 и в остальной линейке, которая будет запущена в ближайшие месяцы.
Технология RTX Mega Geometry, показанная в действии в Alan Wake 2 выше, является лишь одной из новых технологий, запущенных вместе с картами серии RTX 50. Среди них — многокадровая генерация, которая способна генерировать больше кадров, чем обычная технология генерации кадров DLSS. NVIDIA DLSS Super Resolution также демонстрирует значительное улучшение с введением модели Трансформер, которая значительно улучшает качество изображения и детализацию по сравнению с предыдущей моделью CNN. За исключением многокадровой генерации, все вышеперечисленные технологии совместимы со всеми графическими процессорами RTX.
Эт вам не АМД, которая фср4 ограничивает только новой картой, а все прочие пусть мыло жрут.
Если не забыл, длсс тогда ограничен был только 20й серией, угадаешь почему?
Потому что в 2018 году нвидиа впервые представила тензорные ядра для быстрых ИИ вычислений.
Какой щас год? АМД потребовалось 7 лет чтобы прийти от "тензоры не нужны все делаем на шейдерах" к "да черт с ними с владельцами старых карт, дальше мы не может мыло клепать, тензоры таки нужны".
и того две игры)) куча названий для мамонтов супер, мега, впаривают трансформеров)))
Итого все игры с длсс поддерживают трансформер. Новая геометрия лучей это отдельная вещь к длсс никакого отношения не имеющая.
1. Обеспечивает значительные улучшения производительности 1-5фпс Вот это прирост!!!(хотя никаких экшен сцен не показали). 2. Длсс 4 теперь выдает на 10-15 фпс меньше(картинка четче, что для некоторых спорный обмен). 3. Генерация х4 добавляет еще больше графически артефактов чем х2 +требует начальный фпс100+, а также задержка может вырасти в 1,5-2 раза. Много слов а на деле Пшик!(+глючный nvidiaApp)
Нет никакого падения 10-15фпс с длсс 4. Я уже проверил в куче игр
RTX МЕГА ГОМЕОПАТИЯ :)