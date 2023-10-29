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Alan Wake 2 27.10.2023
8 860 оценок

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русское озвучивание игры Alan Wake 2

butcher69
Новости

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр, объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки Alan Wake 2.

Такие кинематографичные триллеры невозможно представить без русского дубляжа, и мы намерены выполнить его на самом высоком уровне. Тем более, что наша команда уже успела изучить почерк Remedy во времена работы над первой частью с дополнением, а также Control.

Цель сбора — 972 тысячи рублей. Не такая большая сумма, как в случае с Hogwarts: Legacy и Star Wars Jedi: Survivor, но всё ещё значительная, чтобы можно было обойтись сугубо спонсорскими взносами.

39
62
Комментарии: 62
Ваш комментарий
-BooYaKa-

доделали бы сначала джедая и хогвартс

37
FireLion1993

Правильно говоришь!

4
User_200

Декабре обещали

3
Tiktotayou124 User_200

Только Хогвартс, причём не ясно ещё - перенесут ли релиз дубляжа или нет из-за технических проблем.

0
Janekste

Ну так озвучку должны ещё "технари" потом обработать, прежде чем в игру её добавят. Актёрам в это время чем заняться? Простаивать? Вполне логично, что актёры могут озвучить что-нибудь ещё. Мне непонятны твои претензии.

Или ты думаешь, что если озвучку делают год, значит актёры весь этот год круглый год ежедневно озвучивают под запись? Это не так. Записать озвучку лишь малая часть работы. Самое сложное начинается уже потом, когда в дело вступают "технари".

1
Omnia Smirnow

Озвучку на Hellblade уже года 3 делают!

3
Rush_2020

Через лет 5 ждите релиза озвучки...

22
DmitriyKats

Через год выйдет, я думаю.

-7
FireLion1993

А может через 10)))

7
VOVAMAS

Нейросети за неделю управятся,ахаха!:)

-4
Кей Овальд

Через пару лет. Тогда же и игра полностью выйдет, со всеми патчами и ДЛС.

0
SewAwOw DmitriyKats

Через год только хогвартс выйдет, думаю. Этой озвучки не раньше 2025 ждать стоит.

-1
The Dark Side

Прогрев гоев идёт полным ходом. Собирают на озвучку сразу 100500 игр. Естественно, что или будете ждать годами, или они насобирают деньги, а потом в один день исчезнут, ну, или технологии шагнут вперёд и нейросети будут одним нажатием кнопки делать нужную озвучку, но тогда вы несколько переплатите, ибо найдутся те, кто и бесплатно это сделает.

16
Janekste

Что за бред несёшь? Это студия очень часто делает релизы новых озвучек. В этом 2023 году они выпустили немало озвучек к современным играм. Хогвартс практически недавно начали озвучивать они в этом году вначале и уже почти готово. Нет причин для недоверия.

-6
SEV DRAKE

Тебя никто теньге не заставляет заносить. Что мехи что войсеры себя зарекомендовали с положительной стороны, не то что стоп гейм.

0
Banzai66

Может лучше ИИ с оригинальными голосами?Всё же 21 век уже, давно пора и ИИ актёров в играх использовать.

9
DmitriyKats

ИИ не может пока передавать эмоции настолько хорошо, как живой актёр.

5
askazanov

Во во, и за более короткие сроки)

-2
Janekste DmitriyKats

Может! Просто пока это долго, слишком длительный процесс. Если реально с эмоциями делать прям как у живых людей. Быстрее и проще пока что сделать с помощью живых актёров. Но ИИ тоже может.

0
Fidanzo Janekste

Ждем выход Project Dub Dub Dub благодаря которому можно будет наслаждаться озвучкой с оригинальными голосами, интонацией и тембром, но уже на родном языке и за максимально короткие сроки.

2
HellowRainbow

Оригинальные голоса не всегда лучше дубляжа

1
Scorpion_GamePlay

Пройдётся и забудется. Спасибо не надо. С киберпунком обосрались.

6
Ely Maze

Надеюсь они не будут музыку переводить

3
Кей Овальд

Отличная новость, надеялся на это. Как раз к выходу полной версии в Стиме будет озвучка.
Тем более после шикарных озвучек прошлых игр Ремеди.

1
1barac9U7ada7

Аппетиты ребятки однако поумерили, или мозги включили) А вот бало собрать а озвучить нейросетью) Идея для бизнеса

1
iMattz

Странно. Большинство не могут играть без русской озвучки, но платить не хотят.

1
Kas707

Ну ожидаемо...Ну а если соберут, то сколько еще ждать? У них там 2 игры еще ну ок Хогварц она выпустят в конце 23г Джедая хз...ну полгода минимум....ну ок если что подождем...Озвучки как бы не хватает читать и так уже устал еще после Балды 3...

1
Death to the Nazis

Если сделают до нового года, то в новогодние праздники погружусь в "виртуальную реальность"

1
YouTube_GamesTezi

Уверен, что Нейронка сделает русскую озвучку за меньшие деньги, быстрее и при этом использует оригинальные голоса актёров, да, не так живо, как живой актёр но всё же звучит очень круто.

Вы только послушайте, как круто слышать героев с их оригинальными голосами и ещё с таким лёгким СШАшным акцентом.

Спойлер
1
Understanding the Truth

Ну никто не будет делать, закон олин для всех

0
Exies27

Круто! Ждём, к тому времени выйдут все патчи.

1
danilukHF

Хоть одну озвучку выпустили? Только вижу что студия переводит или собирает бабки на перевод.
Или, соберут бабки потом скажут им издатель запретил. НУ или как там с гиперпуком было только без денег.

0
wianewa

Да не одной. Если считать, что 49 игр = 0.

https://www.gamesvoice.ru/

-1
danilukHF wianewa

Две игры только там озвучены после февраля 22 года, да и то резидент3 озвучивали еще до всякой военной движухи, после февраля только half-Life Alyx. Остальные: Alan Wake II Hogwarts Legacy STAR WARS Jedi: Survivor Dead Space Remake Grand Theft Auto: Vice City так и висят, рекламу даже по ним крутили мол вот как можем озвучить, и че?! так и висят, причем с денежным запросом.

-2
wianewa danilukHF

Чё за чушь ты только что выдал?

Ты чётко задал вопрос:

Хоть одну озвучку выпустили?

На что получил ответ. А теперь ты какую-то дичь начал писать про какой-то февраль.

0
Кей Овальд

Они за этот год 8 релизов выпустили.

-1
Janekste danilukHF
Две игры только там озвучены после февраля 22 год

Зачем лжёшь? После 22 февраля 2022 в релиз вышло у них аж целых 13 озвучек к очень крутым играм. ТРИНАДЦАТЬ, но никак не две. Зачем врёшь? Я только что посчитал количество релизов после 22 февраля 2022, глянул на дату релиза каждой озвучки.

Хоть одну озвучку выпустили?

В твоей параллельной вселенной походу нет. А в реальном мире они очень часто выпускают новые классные озвучки.

-3
tinsoman

О, играл в первого Алана, как по мне это одна из тех игр в которых должен быть дубляж.

0
KsaKen

я же говорил, что все эти частные переводы ааа игр просто развод. где джедай и хогвартс? тьху

0
Observia

в производстве. Игры вышли в этом году. И в декабре уже выйдет озвучка на Хогвартс.
Или они за месяцу должны найти нужных актеров, все озвучить, а потом за неделю свести в игре?
Они и так много озвучек выпустили в этом году.

0
hyper1 Observia

Что на пример они озвучили?

0
Abarmot90

Вы сразу старое деделайте

0
Stetet

Хорошо, что я прошел только 2 главы. Буду ждать русской озвучки.

0
4de

Любят же они скучные игры озвучивать

0
W_O_R_L_D

Зачем это озвучивать.. Игра на раз. Через месяц о ней забудут.

-1
NIGERША

ФАКТ!

0
Кей Овальд

- Новая долгожданная игра по культовой серии от одного из известнейших разработчиков.
- Зачем это озвучивать.. Игра на раз.

-1
The Dark Side Кей Овальд

Культовой? LOL. Игра провалилась в продажах, получила только выше среднего оценки, а эти известные разработчики постоянно на грани разорения. Да и унылая была первая игра, дропнул на середине, учитывая, что многие жалуются в продолжении на это же, нет смысла даже качать торрент.

0
Ely Maze The Dark Side

Игра вышла 2 дня назад как она могла провалиться в продажах?
Продажи игр оценивают спустя месяц после выхода а не через 2 дня когда игру купило мало людей

0
Janekste

Даже если игра и правда на раз, это не повод отказываться от качественной озвучки на великом и могучем прекрасном русском языке. А по твоей логике получается, тогда перевод на русский в принципе не нужен даже в виде субтитров. Зачем играм русский язык, если на китайском говорят больше народу. Айда все игры строго на китайском делать! Так?

-3
KoRnEr

давай давай ура

-5