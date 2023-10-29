Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русское озвучивание игры Alan Wake 2

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр, объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки Alan Wake 2.
Такие кинематографичные триллеры невозможно представить без русского дубляжа, и мы намерены выполнить его на самом высоком уровне. Тем более, что наша команда уже успела изучить почерк Remedy во времена работы над первой частью с дополнением, а также Control.
Цель сбора — 972 тысячи рублей. Не такая большая сумма, как в случае с Hogwarts: Legacy и Star Wars Jedi: Survivor, но всё ещё значительная, чтобы можно было обойтись сугубо спонсорскими взносами.
доделали бы сначала джедая и хогвартс
Правильно говоришь!
Декабре обещали
Только Хогвартс, причём не ясно ещё - перенесут ли релиз дубляжа или нет из-за технических проблем.
Ну так озвучку должны ещё "технари" потом обработать, прежде чем в игру её добавят. Актёрам в это время чем заняться? Простаивать? Вполне логично, что актёры могут озвучить что-нибудь ещё. Мне непонятны твои претензии.
Или ты думаешь, что если озвучку делают год, значит актёры весь этот год круглый год ежедневно озвучивают под запись? Это не так. Записать озвучку лишь малая часть работы. Самое сложное начинается уже потом, когда в дело вступают "технари".
Озвучку на Hellblade уже года 3 делают!
Через лет 5 ждите релиза озвучки...
Через год выйдет, я думаю.
А может через 10)))
Нейросети за неделю управятся,ахаха!:)
Через пару лет. Тогда же и игра полностью выйдет, со всеми патчами и ДЛС.
Через год только хогвартс выйдет, думаю. Этой озвучки не раньше 2025 ждать стоит.
Прогрев гоев идёт полным ходом. Собирают на озвучку сразу 100500 игр. Естественно, что или будете ждать годами, или они насобирают деньги, а потом в один день исчезнут, ну, или технологии шагнут вперёд и нейросети будут одним нажатием кнопки делать нужную озвучку, но тогда вы несколько переплатите, ибо найдутся те, кто и бесплатно это сделает.
Что за бред несёшь? Это студия очень часто делает релизы новых озвучек. В этом 2023 году они выпустили немало озвучек к современным играм. Хогвартс практически недавно начали озвучивать они в этом году вначале и уже почти готово. Нет причин для недоверия.
Тебя никто теньге не заставляет заносить. Что мехи что войсеры себя зарекомендовали с положительной стороны, не то что стоп гейм.
Может лучше ИИ с оригинальными голосами?Всё же 21 век уже, давно пора и ИИ актёров в играх использовать.
ИИ не может пока передавать эмоции настолько хорошо, как живой актёр.
Во во, и за более короткие сроки)
Может! Просто пока это долго, слишком длительный процесс. Если реально с эмоциями делать прям как у живых людей. Быстрее и проще пока что сделать с помощью живых актёров. Но ИИ тоже может.
Ждем выход Project Dub Dub Dub благодаря которому можно будет наслаждаться озвучкой с оригинальными голосами, интонацией и тембром, но уже на родном языке и за максимально короткие сроки.
Оригинальные голоса не всегда лучше дубляжа
Пройдётся и забудется. Спасибо не надо. С киберпунком обосрались.
Надеюсь они не будут музыку переводить
Отличная новость, надеялся на это. Как раз к выходу полной версии в Стиме будет озвучка.
Тем более после шикарных озвучек прошлых игр Ремеди.
Аппетиты ребятки однако поумерили, или мозги включили) А вот бало собрать а озвучить нейросетью) Идея для бизнеса
Странно. Большинство не могут играть без русской озвучки, но платить не хотят.
Ну ожидаемо...Ну а если соберут, то сколько еще ждать? У них там 2 игры еще ну ок Хогварц она выпустят в конце 23г Джедая хз...ну полгода минимум....ну ок если что подождем...Озвучки как бы не хватает читать и так уже устал еще после Балды 3...
Если сделают до нового года, то в новогодние праздники погружусь в "виртуальную реальность"
Уверен, что Нейронка сделает русскую озвучку за меньшие деньги, быстрее и при этом использует оригинальные голоса актёров, да, не так живо, как живой актёр но всё же звучит очень круто.
Вы только послушайте, как круто слышать героев с их оригинальными голосами и ещё с таким лёгким СШАшным акцентом.
Ну никто не будет делать, закон олин для всех
Круто! Ждём, к тому времени выйдут все патчи.
Хоть одну озвучку выпустили? Только вижу что студия переводит или собирает бабки на перевод.
Или, соберут бабки потом скажут им издатель запретил. НУ или как там с гиперпуком было только без денег.
Да не одной. Если считать, что 49 игр = 0.
https://www.gamesvoice.ru/
Две игры только там озвучены после февраля 22 года, да и то резидент3 озвучивали еще до всякой военной движухи, после февраля только half-Life Alyx. Остальные: Alan Wake II Hogwarts Legacy STAR WARS Jedi: Survivor Dead Space Remake Grand Theft Auto: Vice City так и висят, рекламу даже по ним крутили мол вот как можем озвучить, и че?! так и висят, причем с денежным запросом.
Чё за чушь ты только что выдал?
Ты чётко задал вопрос:
На что получил ответ. А теперь ты какую-то дичь начал писать про какой-то февраль.
Они за этот год 8 релизов выпустили.
Зачем лжёшь? После 22 февраля 2022 в релиз вышло у них аж целых 13 озвучек к очень крутым играм. ТРИНАДЦАТЬ, но никак не две. Зачем врёшь? Я только что посчитал количество релизов после 22 февраля 2022, глянул на дату релиза каждой озвучки.
В твоей параллельной вселенной походу нет. А в реальном мире они очень часто выпускают новые классные озвучки.
О, играл в первого Алана, как по мне это одна из тех игр в которых должен быть дубляж.
я же говорил, что все эти частные переводы ааа игр просто развод. где джедай и хогвартс? тьху
в производстве. Игры вышли в этом году. И в декабре уже выйдет озвучка на Хогвартс.
Или они за месяцу должны найти нужных актеров, все озвучить, а потом за неделю свести в игре?
Они и так много озвучек выпустили в этом году.
Что на пример они озвучили?
Вы сразу старое деделайте
Хорошо, что я прошел только 2 главы. Буду ждать русской озвучки.
Любят же они скучные игры озвучивать
Зачем это озвучивать.. Игра на раз. Через месяц о ней забудут.
ФАКТ!
- Новая долгожданная игра по культовой серии от одного из известнейших разработчиков.
- Зачем это озвучивать.. Игра на раз.
Культовой? LOL. Игра провалилась в продажах, получила только выше среднего оценки, а эти известные разработчики постоянно на грани разорения. Да и унылая была первая игра, дропнул на середине, учитывая, что многие жалуются в продолжении на это же, нет смысла даже качать торрент.
Игра вышла 2 дня назад как она могла провалиться в продажах?
Продажи игр оценивают спустя месяц после выхода а не через 2 дня когда игру купило мало людей
Даже если игра и правда на раз, это не повод отказываться от качественной озвучки на великом и могучем прекрасном русском языке. А по твоей логике получается, тогда перевод на русский в принципе не нужен даже в виде субтитров. Зачем играм русский язык, если на китайском говорят больше народу. Айда все игры строго на китайском делать! Так?
давай давай ура