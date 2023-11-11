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Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 378 оценок

Студия GamesVoice показала новый трейлер с русской озвучкой для ПК-версии Alan Wake 2

butcher69
Новости

Студия GamesVoice показала новый трейлер с неофициальной русской озвучкой для ПК-версии Alan Wake 2. Студия продолжает сбор средства на полную локализацию игры, и за две недели была собрана треть от нужной суммы.

Русский дубляж Alan Wake 2 оценили в 972 тысячи рублей.

Alan Wake 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
valera antonov

Хорошая озвучка, ждемс

4
Олег Фамилия

Звучит не хуже оригинала, да и на оригинал вообще пофиг все равно его не понятно

2
Баклажонок

Уже прошел два раза игру...мне и англ норм был, но против русс ниче против не имею

0
WithoutFear

Лям за такой бесчуственный перевод? С таким голосом только комедии и боевики озвучивать, вообще мимо, особенно Алан. Оригинал ни в какое сравнение, лучше подождать ИИ который переведёт голосами оригинальных актеров.

-1
Баклажонок

а ИИ типа лучше сделает? пля ну и бред..... послушай ИИ который сделали для киберпадлы

0
23hudo

Нет, спасибо. Даже близко не в духе оригинала. Что игре действительно нужно, так это хорошенько так подправленный перевод субтитров, потому что оригинальный весьма примерный, да еще и без мата - там явно есть, что улучшать.

-2
valera antonov

Даже лучше оригинала!

-1
ShRiKeEndIM valera antonov

вообще нет, таким тоном боевики озвучивают а не нуарный триллер

1
23hudo valera antonov

Нет, не лучше. Если тебе кажется, что лучше, значит у тебя нет вкуса. Извини, если обидел, но это так...

0
logostramus

Кошмар.

-8