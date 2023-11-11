Студия GamesVoice показала новый трейлер с русской озвучкой для ПК-версии Alan Wake 2

Студия GamesVoice показала новый трейлер с неофициальной русской озвучкой для ПК-версии Alan Wake 2. Студия продолжает сбор средства на полную локализацию игры, и за две недели была собрана треть от нужной суммы.
Русский дубляж Alan Wake 2 оценили в 972 тысячи рублей.
Alan Wake 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Хорошая озвучка, ждемс
Звучит не хуже оригинала, да и на оригинал вообще пофиг все равно его не понятно
Уже прошел два раза игру...мне и англ норм был, но против русс ниче против не имею
Лям за такой бесчуственный перевод? С таким голосом только комедии и боевики озвучивать, вообще мимо, особенно Алан. Оригинал ни в какое сравнение, лучше подождать ИИ который переведёт голосами оригинальных актеров.
а ИИ типа лучше сделает? пля ну и бред..... послушай ИИ который сделали для киберпадлы
Нет, спасибо. Даже близко не в духе оригинала. Что игре действительно нужно, так это хорошенько так подправленный перевод субтитров, потому что оригинальный весьма примерный, да еще и без мата - там явно есть, что улучшать.
Даже лучше оригинала!
вообще нет, таким тоном боевики озвучивают а не нуарный триллер
Нет, не лучше. Если тебе кажется, что лучше, значит у тебя нет вкуса. Извини, если обидел, но это так...
Кошмар.