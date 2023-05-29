Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 451 оценка

Студия GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер Alan Wake 2

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butcher69
Новости

Российская студия перевода и озвучки игр GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер игры Alan Wake 2. Это дубляж трейлера, который был показан во время PlayStation Showcase 2023 и этим роликом студия подтвердила свой интерес в озвучке проекта в будущем. Релиз проекта запланирован на осень — 17 октября для ПК и консолей.

Наша команда крайне заинтересована в озвучке проекта, и пока это всё, что мы можем сказать на данную тему.

В данный момент идет сбор средств на русскую озвучку игры Star Wars Jedi: Survivor.

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Комментарии: 30
Ваш комментарий
digitalkid

Застряли в "хорроре"? Застакнулись тогда уж. Мы застакнулись в хорроре и нас ща послайсят))

А дубляж неплох)

4
Случайный Игрок

Да, зачем переводить очевидное слово? Даже слух режет...

2
digitalkid Случайный Игрок

Настолько режет, что кажется это находка маркетоидов.

1
kolinmah

Я тоже перевёл: Алан, проснись! Ты обосрался.

2
tvorog8088

Нормально, первый раз с сабами пройду, второй уже с их озвучкой..

2
SoRaS3

Вот бы озвучку на Sleeping Dogs..

1
Krio_ru

Хорошая озвучка. Но у Алана ахеренный голос в оригинале. Но если будет озвучка, то неплохо.

1
брaтанчик

Хороший дубляж

0
WishMe1uck

Кого в конце показали?

0
Apostol222

Джон Уик

2
WishMe1uck Apostol222

Не, он за столом сидел 100%

0
electr01

интересно сколько времени Alan Wake 2 будет экзом эпиков ?

0
Doomfury_SvK

Моё почтение хорошим людям.

0
sanjos

класс игра будет!!!

0
6363

Услышал Исаева в трейлере кто за Алана не узнал но голос знакомый. шикарно сделано.

-1
yecog24175

Жаль на пк в РФ не купить..

-2
Кей Овальд

Шикарно. Без их озвучки даже играть не буду. :)) Тем более пока полная версия выйдет, пока на торрентах или в Стиме выйдет...

-3
hamshut

Кто в курсе, когда выйдет хоть половина онансированных ими озвучек? В частности Калисто и ремейк Дед Спейс?

-6
Otavek

Озвучка каллисто и дед спейс выйдет летом.И их озвучкой занимается R.G.MVO, а не GamesVoice, не стоит их путать.

4
Случайный Игрок

Через пару лет))

2
Jarvis666

Зачем озвучивать трейлер? Только лишние силы и время тратить))

-7
Omnia Smirnow

Хайп.

1
Magistros

Одно дело открыть сборы на озвучку и ждать донатов, другое дело озвучить трейлер, чтобы у людей было представление о том, как это звучит и кто будет озвучивать. В каком из этих двух случаев людям будет проще сориентироваться, донатить им или нет?

2
Кей Овальд

А зачем вообще трейлеры делают?

0
AlexFullBeast

Очевидно, чтобы привлечь внимание к потенциальной озвучке и начать сбор на озвучку второй части

2
StarfieJId

Это витрина, показан пример потенциальной озвучки.

3
agula98

Убожество, впрочем как и любая озвучка на Русском языке.

-12
tvorog8088

Да уж получше английской тарабарщины)

2
Путешествиник Сквось-Миры

Английская куртизанка ты.

2