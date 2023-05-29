Студия GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер Alan Wake 2

Российская студия перевода и озвучки игр GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер игры Alan Wake 2. Это дубляж трейлера, который был показан во время PlayStation Showcase 2023 и этим роликом студия подтвердила свой интерес в озвучке проекта в будущем. Релиз проекта запланирован на осень — 17 октября для ПК и консолей.
Наша команда крайне заинтересована в озвучке проекта, и пока это всё, что мы можем сказать на данную тему.
В данный момент идет сбор средств на русскую озвучку игры Star Wars Jedi: Survivor.
Застряли в "хорроре"? Застакнулись тогда уж. Мы застакнулись в хорроре и нас ща послайсят))
А дубляж неплох)
Да, зачем переводить очевидное слово? Даже слух режет...
Настолько режет, что кажется это находка маркетоидов.
Я тоже перевёл: Алан, проснись! Ты обосрался.
Нормально, первый раз с сабами пройду, второй уже с их озвучкой..
Вот бы озвучку на Sleeping Dogs..
Хорошая озвучка. Но у Алана ахеренный голос в оригинале. Но если будет озвучка, то неплохо.
Хороший дубляж
Кого в конце показали?
Джон Уик
Не, он за столом сидел 100%
интересно сколько времени Alan Wake 2 будет экзом эпиков ?
Моё почтение хорошим людям.
класс игра будет!!!
Услышал Исаева в трейлере кто за Алана не узнал но голос знакомый. шикарно сделано.
Жаль на пк в РФ не купить..
Шикарно. Без их озвучки даже играть не буду. :)) Тем более пока полная версия выйдет, пока на торрентах или в Стиме выйдет...
Кто в курсе, когда выйдет хоть половина онансированных ими озвучек? В частности Калисто и ремейк Дед Спейс?
Озвучка каллисто и дед спейс выйдет летом.И их озвучкой занимается R.G.MVO, а не GamesVoice, не стоит их путать.
Через пару лет))
Зачем озвучивать трейлер? Только лишние силы и время тратить))
Хайп.
Одно дело открыть сборы на озвучку и ждать донатов, другое дело озвучить трейлер, чтобы у людей было представление о том, как это звучит и кто будет озвучивать. В каком из этих двух случаев людям будет проще сориентироваться, донатить им или нет?
А зачем вообще трейлеры делают?
Очевидно, чтобы привлечь внимание к потенциальной озвучке и начать сбор на озвучку второй части
Это витрина, показан пример потенциальной озвучки.
Убожество, впрочем как и любая озвучка на Русском языке.
Да уж получше английской тарабарщины)
Английская куртизанка ты.