Студия GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер Alan Wake 2 ©

Российская студия перевода и озвучки игр GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер игры Alan Wake 2. Это дубляж трейлера, который был показан во время PlayStation Showcase 2023 и этим роликом студия подтвердила свой интерес в озвучке проекта в будущем. Релиз проекта запланирован на осень — 17 октября для ПК и консолей.

Наша команда крайне заинтересована в озвучке проекта, и пока это всё, что мы можем сказать на данную тему.

В данный момент идет сбор средств на русскую озвучку игры Star Wars Jedi: Survivor.