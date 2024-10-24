Студия GamesVoice представила русскую версию песни Dark Ocean Summoning из Alan Wake 2

Студия GamesVoice представила небольшой отрывок с примером озвучки Alan Wake 2, в котором звучит песня Dark Ocean Summoning. Композицию исполнил музыкант Михаил Сидоренко, ставший одним из друзей студии.

При желании, игроки смогут насладиться русским дубляжем в игре, но с оригинальной звуковой дорожкой для музыкальных треков.

В январе 2024 года GamesVoice собрала 972 тысячи рублей на реализацию русской озвучки для Alan Wake 2. На данный момент производство неофициального дубляжа уже идет, но пока что не установлены ориентировочные сроки его завершения.