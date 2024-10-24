Студия GamesVoice представила русскую версию песни Dark Ocean Summoning из Alan Wake 2

Студия GamesVoice представила небольшой отрывок с примером озвучки Alan Wake 2, в котором звучит песня Dark Ocean Summoning. Композицию исполнил музыкант Михаил Сидоренко, ставший одним из друзей студии.
При желании, игроки смогут насладиться русским дубляжем в игре, но с оригинальной звуковой дорожкой для музыкальных треков.
В январе 2024 года GamesVoice собрала 972 тысячи рублей на реализацию русской озвучки для Alan Wake 2. На данный момент производство неофициального дубляжа уже идет, но пока что не установлены ориентировочные сроки его завершения.
Я хотел было побурчать, мол не дотягивает до оригинала и зачем вообще озвучивать песни, но сделано на высоком уровне. Молодцы
Годнотищеее
Чел который пел
Кайфушки. Голос сильный. // Игорь Воронкин
когда они уже выпустят озвучку в целом
Вот это годно. Прям попадание в оригинал. А вот вестник тьмы не понравился
Во второй вообще есть песни интересные, на подобии тех, что были в первой?
Шикарно. За что люблю GamesVoice отдельно так это за отличные переводы песен ещё со времён Транзистора.
Как с толчка визги, лучше бы Шамана пригласили
И зачем это бездарное вытьё ? Я как только Крым стал Российским поехал туда, так вот там на набережной Севастополя почти каждую ночь давала концерт какая то самопальная местная рок-группа так они в миллион раз круче пели чем это позорище. Зачем какие то дешёвые обыграны пытаются перепеть финскую рок-группу Я не понимаю. БЕЗДАРНОСТЬ
Тебе надо срочно выпить две таблетки галоперидола 😁