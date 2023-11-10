Термосы из Alan Wake былы распроданы за считанные секунды

Поклонники франшизы искали термосы Oh Deer, но найти их оказалось сложно. Iam8bit ненадолго пополнил запасы, но немногим удалось их приобрести, поскольку они были распроданы за считанные секунды.
«Суперограниченная партия» термосов поступила в продажу и буквально спустя минуту они уже были распроданы. Понятное дело, это привело к большому разочарованию фанатов, которые в очередной раз остались без термоса.
Как сообщают многие пользователи Reddit, они готовы были купить термосы, как только они были запущены в продажу, но запасы были исчерпаны еще до того, как они успели завершить обработку платежа. Разочарование усугубляется тем фактом, что предыдущие партии были очень ограниченными и требовали довольно высоких затрат на доставку в зависимости от того, где вы живете. Реакция Remedy также не помогла успокоить ситуацию.
В Твиттере многие уже жалуются на то, как быстро термосы распродаются, а некоторые подозревают, что их могут собирать боты, чтобы их можно было перепродать по непомерным ценам. Твит директора студии по связям с общественностью Томаса Пуха не отрицает этого, заявляя, что это «обычно при распродажах популярных товаров и бронировании ресторанов, где для покупок часто используются боты», не давая никаких гарантий, что настоящие покупатели будут защищены от подобного.
На следующий год запланировано еще одно ограниченное пополнение запасов термоса Alan Wake Oh Deer Diner.
А анальные шарики? 😆😆😆
оххх и шалунья )) хаха
тебе самому ущербный, не зашквар сам с собой разговаривать ?))
И
тебе не зашкварно выдавать не понятный кринж?
Это называется помешательство.
....чтобы потом выложить их на интернет-помойки, и рубануть бабла
как трогательно, я аж заплакал