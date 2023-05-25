THQ Nordic готова помочь с физическими версиями Alan Wake 2 ©

THQ Nordic решила представить себя светом во тьме, постигшей игроков, желающих купить физическую версию Alan Wake 2, узнав, что Remedy и Epic Games запустят ее только в цифровых магазинах.

Издатель решил поделиться обращением к Remedy и Epic Games, в котором представляет себя возможным партнером по запуску физической версии Alan Wake 2, напомнив, что отвечал за физическую версию Alan Wake для ПК.

THQ Nordic говорит, что есть огромные поклонники физического формата, даже если они составляют меньшинство, но они заслуживают любви и что многие игроки хотят физическую версию Alan Wake 2.