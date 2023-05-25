Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 441 оценка

THQ Nordic готова помочь с физическими версиями Alan Wake 2

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monk70
Новости

THQ Nordic решила представить себя светом во тьме, постигшей игроков, желающих купить физическую версию Alan Wake 2, узнав, что Remedy и Epic Games запустят ее только в цифровых магазинах.

Издатель решил поделиться обращением к Remedy и Epic Games, в котором представляет себя возможным партнером по запуску физической версии Alan Wake 2, напомнив, что отвечал за физическую версию Alan Wake для ПК.

THQ Nordic говорит, что есть огромные поклонники физического формата, даже если они составляют меньшинство, но они заслуживают любви и что многие игроки хотят физическую версию Alan Wake 2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Frost_47

Ну вот проблема считай решена)

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FlexGum

Не уверен, ибо по одному из правил у сони(не уверен насчет майков) нельзя выпускать физическую копию дешевле чем цифровую, только если исключения будут делать, или позднее после релиза выпускать.

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