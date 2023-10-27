Цены на акции Remedy резко выросли после положительного приема Alan Wake 2

Франшиза Alan Wake вернулась спустя 13 лет. Несмотря на то, что эта игра не была столь популярна, как другие игры Remedy, Alan Wake 2 утвердила франшизу в качестве иконы жанра ужасов.
Получив на Metacritic оценку 89/100, Alan Wake 2 стала одной из самых рейтинговых игр 2023 года. Этот успех принес немедленную выгоду Remedy. Котировки акций студии значительно выросли — примерно на 13%. Это самый высокий показатель с июня 2022 года.
Ранее Alan Wake 2 называли самым значимым проектом разработчика. Несмотря на то, что коммерческий успех игры еще предстоит выяснить, она, несомненно, сыграет решающую роль в будущем студии.
От этого релиза всегда ожидали хороших результатов. Однако оценка 89/100 на Metacritic ставит его выше таких блокбастеров, как Starfield, Final Fantasy 16 и др. Такой прием, вероятно, превзошел ожидания Remedy, несмотря на уверенность команды перед запуском.
Не так давно разработчик принял решение избежать столкновения с релизом Spider-Man 2. Это решение также окажется полезным, поскольку геймеры не будут вынуждены выбирать то или иное.
Несмотря на то, что Alan Wake 2 ограничена цифровым релизом, игра стоит дешевле, чем большинство AAA-релизов, ориентированных на цену в 70 долларов. Это делает ее более привлекательной покупкой, так как она может конкурировать с лучшими представителями жанра ужасов по более низкой цене, чем конкуренты.
продал уже 20 покупателям
че это?
Стим
🏴☠️🏴☠️🏴☠️ Xatab Games Store 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
магазин свободных людей
то чувство, когда купил за 839 лир, а сейчас делюкс стоит 1278 лир
А вообще пох на эти акции, лучше бы сделали после первой части мультиплеерный режим или кооперативку, но нет, опять одиночку тянут. Главное чтобы потом ещё и длц выпустили, а то халява какая, за полцены игру получили. А я вот предпочитаю рускоязычные аналоги типа stalker anomaly или метро эксодус модификации, там хоть атмосфера и перевод на достойном уровне.
Думал будут хейтить, походу с оптимизацией все нормально
хейтить будут на след неделе после того как нужные люди продадут акции
Оо здарова ртикс 4080) че там с лучами и путями не тестил еще?
3к, всё на ультрах, патч трейсинг, RR, DLSS 3.5, генерация кадров: 80 - 100 фпс в зависимости от локации, подтягивайся в клуб адекватных людей хотя бы с 4060 для full hd.
Абсолютно заслуженно, надеюсь они выкупят права на Квантум Брик и сделают мега коллаборацию
😂😂😃😂😂🤣🤣🤣😂🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
надеюсь они наконец то обанкротятся с такими загонами и фиговой оптимизацией в абсолютно каждом своём жалком проекте