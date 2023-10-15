У Remedy всё ещё нет планов выпустить физ.версии Alan Wake 2. Объяснение почему American Nightmare не получила ремастер

Несмотря на то, что THQ выразила заинтересованность в физическом выпуске Alan Wake 2, Remedy еще раз повторяет, что на данный момент планов по-прежнему нет, а также объясняет, почему Alan Wake American Nightmare так и не получила ремастер.
Выступая в прямом эфире в EGX Theater, креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк ответил на вопросы аудитории, в том числе о возможных новостях физического релиза и о том, получим ли мы когда-нибудь ремастер American Nightmare.
«Мы обсуждали ремастер Alan Wake American Nightmare, когда делали ремастер основной игры, но на самом деле технологическая база American Nightmare уже настолько отличается от Alan Wake, что тогда она была бы отдельной. Так что в то время это не имело никакого смысла с точки зрения бизнеса.
Я ценю вашу страсть, но, как мы уже говорили, Alan Wake 2 предназначена только для цифрового формата. Это решение между руководством Remedy и нашим издателем. Я вас слышу, но других планов на данный момент нет».
Alan Wake 2 выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК 27 октября как игра только в цифровом формате.