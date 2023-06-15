В Alan Wake 2 будет больше сцен с живыми актерами ©

Вчера креативный директор Remedy Сэм Лейк отправился на нью-йоркский фестиваль Tribeca, чтобы рассказать об Alan Wake 2. Сразу после выхода нового трейлера на Summer Games Fest Лейк поделился еще большей информацией и кадрами о продолжении игры 2010 года.

Лейк объяснил, что Alan Wake 2 перейдет от хоррор-боевика к хоррору на выживание. Он сказал, что в первой игре Remedy пришлось сбалансировать экшен и хоррор. Он описал хоррору на выживание как «жанр с более медленным темпом», который дает преимущества.

«Это дало бы нам возможности для повествования, которых не было в предыдущей игре. Alan Wake 2 будет иметь чуть более стратегический элемент управления ресурсами».

Лейк также подробно остановился на добавлении нового главного героя Саги Андерсон. Этот выбор был сделан, чтобы помочь новым игрокам, так как первый Alan Wake вышел 13 лет назад.

«Это не будет сиквел, где мы будем давать вам домашнее задание», — объяснил Лейк, имея в виду оригинальную игру, ее DLC и DLC в Control. «Нам нужна была новая точка зрения персонажа». Таким образом, с агентом ФБР, прибывающим для расследования дела, у новых игроков будет возможность погрузиться в историю.

Сага также приносит больше игровых дополнений. Темная сущность будет реагировать на нее иначе, чем на Алана. Лейк подтвердил, что в игре будет разделение между двумя главными героями примерно 50/50. «В игровом мире есть ключевые места, где вы можете переключаться между персонажами», — объяснил Лейк.

Сага исследует северо-запад Тихого океана, а Алан Уэйк все еще застрял в Темном месте. Так как же он планирует выбраться?

«Он почти одержимо пытается написать идеальную историю, которая позволила бы ему сбежать», — ответил Лейк, подтверждая тизер ближе к концу трейлера.

Темное место будет проявляться как «темный Нью-Йорк». Лейк также подтвердил, что в этой игре «довольно много сцен с живыми актёрами», что касается сегментов, снятых с живыми актерами в играх Remedy.

К восторгу фанатов, Лейк продемонстрировала монтаж некоторых из этих сегментов. Хотя кадры еще не увидели свет за пределами Tribeca, они показали, как Алан, по-видимому, присоединился к ток-шоу; культовые фигуры в масках из трейлера; и, в самом длинном сегменте, юмористическую рекламу закусочной Oh Deer Diner.

Фактически, Лейк решил добавить эти сегменты после успеха тех, в которых Мэтью Порретта, играющий Алана Уэйка, показал отличное выступление в Control. По словам Лейка, они также черпали «много вдохновения в стилизованных арт-хаус хоррорах», особенно в использовании освещения.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.