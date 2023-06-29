В Alan Wake 2 будет меньше экшена, чем в оригинале, чтобы придать уникальность каждой схватке ©

Об этом упомянул сорежиссер и ведущий сценарист Alan Wake 2 Сэм Лейк в последнем номере журнала PLAY (#29). По сравнению с первой игрой темп игры также "замедлился", хотя это было сделано для того, чтобы сменить жанр: первый Alan Wake был больше похож на приключенческий экшен, а сиквел - на survival-horror. Все это было сделано для того, чтобы сделать схватки более осмысленными.

Первая игра была приключенческим экшеном - в ней были элементы хоррора, но это был приключенческий экшен. И там были элементы, которые мы хотели исправить, если хотите - тот факт, что сражения там довольно однотипные, их очень много на протяжении всей игры. [Мы решили, что переход к] survival horror [для сиквела имеет] большой смысл - здесь меньше сражений, темп замедлился - это дает нам возможность добиться большего от сюжета и быть более амбициозными.



Поскольку в игре [Alan Wake 2] будет меньше схваток, то каждая встреча с противником станет более значительным событием".

— Сэм Лейк, сорежиссер и ведущий сценарист Alan Wake 2

Поиграв в первый Alan Wake, можно понять, к чему клонит Лейк. В первой игре вас безостановочно атаковали теневые монстры, что порой становилось невыносимым, учитывая, что ресурсов было не так уж и много. Хочется верить, что в Alan Wake 2 схватки будут разнообразнее и интереснее.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.