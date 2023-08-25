В Alan Wake 2 игроки встретят меньше врагов, но они будут гораздо более опасными

С тех пор как мы узнали, что Alan Wake 2 станет полноценной игрой в жанре хоррора, мы ожидали, что в ее дизайн будут внесены довольно существенные изменения по сравнению с первой игрой. Теперь мы узнали, в чем именно заключается одно из таких изменений.
В беседе с Xbox On на выставке Gamescom 2023 директор игры Кайл Роули (Kyle Rowley) рассказал о том, почему Remedy решила сделать Alan Wake 2 полноценным хоррором.
Хорроры на выживание, я думаю, связаны с тем типом историй, которые мы любим рассказывать, и с теми навыками, которые, как нам кажется, хорошо получаются у нашей студии, например, с построением мира и созданием ощущения места и атмосферы.Я думаю, что жанр ужасов в целом идеально подходит для нас как для студии.
Роули добавил, что жанр хорроров позволяет Remedy "замедлить игровой процесс", чтобы "больше сосредоточиться на мире, больше внимания уделить окружению и сюжету, а затем использовать атмосферу для создания чувства страха или угрозы по мере прохождения игры".
Более конкретно он рассказал о том, что в игре станет меньше угроз, но они станут более опасными.
С точки зрения геймплея это все еще продолжение первой игры. Мы по-прежнему хотели сохранить концепцию "борьбы света и тьмы", но мы немного замедлили игровой процесс, враги стали более угрожающими, они больше выделяются. Их будет меньше.
Количество врагов в первом Alan Wake была довольно распространенной жалобой фанатов, поэтому такой переход должен стать приятным изменением для большинства.
Alan Wake 2 выходит 27 октября для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Так и раньше врагов было не сильно прям много. Главное, что бы не надо было ковырять этих врагов по пол часа.
Значит придётся усерднее жать кнопку фонарика для расправы над врагами. Судя по геймплею он не изменился с 1 части та же основа