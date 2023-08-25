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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 526 оценок

В Alan Wake 2 игроки встретят меньше врагов, но они будут гораздо более опасными

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butcher69
Новости

С тех пор как мы узнали, что Alan Wake 2 станет полноценной игрой в жанре хоррора, мы ожидали, что в ее дизайн будут внесены довольно существенные изменения по сравнению с первой игрой. Теперь мы узнали, в чем именно заключается одно из таких изменений.

В беседе с Xbox On на выставке Gamescom 2023 директор игры Кайл Роули (Kyle Rowley) рассказал о том, почему Remedy решила сделать Alan Wake 2 полноценным хоррором.

Хорроры на выживание, я думаю, связаны с тем типом историй, которые мы любим рассказывать, и с теми навыками, которые, как нам кажется, хорошо получаются у нашей студии, например, с построением мира и созданием ощущения места и атмосферы.Я думаю, что жанр ужасов в целом идеально подходит для нас как для студии.

Роули добавил, что жанр хорроров позволяет Remedy "замедлить игровой процесс", чтобы "больше сосредоточиться на мире, больше внимания уделить окружению и сюжету, а затем использовать атмосферу для создания чувства страха или угрозы по мере прохождения игры".

Более конкретно он рассказал о том, что в игре станет меньше угроз, но они станут более опасными.

С точки зрения геймплея это все еще продолжение первой игры. Мы по-прежнему хотели сохранить концепцию "борьбы света и тьмы", но мы немного замедлили игровой процесс, враги стали более угрожающими, они больше выделяются. Их будет меньше.

Количество врагов в первом Alan Wake была довольно распространенной жалобой фанатов, поэтому такой переход должен стать приятным изменением для большинства.

Alan Wake 2 выходит 27 октября для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Так и раньше врагов было не сильно прям много. Главное, что бы не надо было ковырять этих врагов по пол часа.

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luVol

Значит придётся усерднее жать кнопку фонарика для расправы над врагами. Судя по геймплею он не изменился с 1 части та же основа

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