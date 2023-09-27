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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 546 оценок

В Alan Wake 2 можно будет увидеть известного финского актёра и певца

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Gutsz
Новости

Мистический хоррор Alan Wake 2 от Remedy Entertainment продолжает пополняться необычными звездами. В игре уже заявлено появление основателя студии Сэма Лейка, а также музыкальной группы Poets of the Fall. Теперь стало известно, что компанию им составит не менее известный финский актер и певец Мартти Суосало.

В Remedy Entertainment объявили об участии актера через социальные сети, где разместили фотографию с его участием. Мартти Суосало известен не только по местным ролям в финском кино, но и играл в прошлой игре студии — Control. В сюжете Alan Wake 2 ему также найдется интересная роль, подробности которой игроки смогут раскрывать уже после релиза.

Выход Alan Wake 2 запланирован на 27 октября для ПК, PS5 и Xbox Series.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
UndecidedLionel

А раньше что, только негритянские в их играх были и этот случай уникален? 😊

Этот тот самый мужык игравший в Контрол дворника? Причесон точно такой же.

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makemecringe

О том, что он в алане2 появится стало известно ещё месяц назад из геймплейного видео 🤡

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Mad_cloud

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