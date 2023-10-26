В Alan Wake 2 нет Denuvo, и игра не мешает вам запустить её на старых/неподдерживаемых графических процессорах

В начале этого месяца появилось много разочарований, когда Леа-Ньюин из Remedy заявила, что для игры потребуются DX12 Ultimate и Mesh Shaders. А поскольку Remedy только что сняла эмбарго на обзоры Alan Wake 2, можно наконец подтвердить, что игра не помешает вам запустить ее на старых/неподдерживаемых графических процессорах. Фактически, игру удалось запустить на NVIDIA GTX980Ti.
Когда вы впервые запускаете игру на старых/неподдерживаемых графических процессорах, вы получите следующее предупреждающее сообщение. Да, для оптимальной производительности игре требуются Mesh Shaders. Леа-Ньюин из Remedy не лгала по этому поводу. Однако это не помешает вам запустить её.
Итак, вот как игра работает при разрешении 1080p/максимальных настройках/без трассировки лучей на NVIDIA GTX980Ti. Так что да, хотя Alan Wake 2 и запускается на этой старой видеокарте, ее нельзя назвать играбельной. Также возникали сбои при попытке изменить разрешение.
Кроме того, в такой конфигурации наблюдаются серьезные визуальные сбои. Это не должно вызывать удивления, поскольку о них упоминалось в предупреждающем сообщении. Итак, вот прекрасный скриншот, демонстрирующий эти глюки.
По сути, это означает, что да, вы сможете запустить Alan Wake 2 на NVIDIA 10-й серии и AMD 5000-й серии. Однако производительность не будет оптимальной, и вы можете столкнуться с многочисленными визуальными сбоями.
Следует также отметить, что Alan Wake 2 не использует технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
Ждем torrent edition
Завтра после 7.00, 50/50
Сто из ста...)
Для прессы копии могут быть без Denuvo Anti-Tamper, на глобальном выходе игры могут запихнуть защиту
Максимум 2 дня ?
Навряд ли... Но если так - то кто не будь из журналюг её и сольет)
10 fps на 980Ti. Окау.
Все дело в dx12, который 980Ti полноценно не поддерживает. На затычке rx 6400 40+ фпс на минималках+fsr баланс, хотя по железу она слабее более чем в 2 раза.
20 фпс 4060 на выскоких и низким рт 1080р (c 14:30)
4060 с ДЛССОМ и без рт даёт 60 фпс))))) Попиши тут небылицы про дх12
дак 4060 слабая, это даже не уровень 3060ti
3060ti сама по себе мощнее всего на 5% (вместо 45 будет 49 фпсов без рт). А теперь расскажи у кого больше тензорных ядер, и как это влияет на производительность с длссом и рт. Один и тот же круговорот чуши
Ну тогда и RTX4080 слабая, есть же RTX4090)))
В Alan Wake 2 нет Denuvo
Лучшая игровая новость года! :)
Но и нет оптимизации, по этому и защиту и не поставили
Следует также отметить, что Alan Wake 2 не использует технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo
Всё же надо ждать релиза, они уже заявляли что до релиза будут выпускать версии без, дабы потом могли сравнить производительность до и после
При наличии слитой версии без денуво сделать кряк гораздо легче.
Никто не сливал пресс релиз, ало.
Где слив🤣🤣🤣
Я где-то говорил,что есть слитая версия?
Лучше в ре 4 ремейк сыграть еще раз
Это точно, который жрет более 14 гигов видеопамяти на максималках при этом не выдавая супер картинку)) Движок крапкомов кстати не могёт в хорошо освещенные сцены вообще, такой движок сам по себе
Не выдает картинку? В Алан вейке я только вижу что все темное, картинка не лучше резедента, но игра жрет как не в себя.
не жрет он столько на максималках, разве что в 4К, но если у тебя моник в 4К, то видяха соответствующая значит. В 1080п -5,5 на максималках есть гпу, и озу около 6,
нет, столько оно показывает в настройках столько оно и жрет. Они как бы не из воздуха берут цифры в настройках. Просто часть может пойти в оперативу. Но если поставить эталонную 4090, в которой достаточно памяти, то оно покажет столько сколько нужно.
У remedy все игры на их движке, все предыдущие игры как бы отчетливо показывают что освещенные сцены движок отрисовывает великолепно. Тот же Max Payne 3 был почти эталонным в свое время. В control было многовато блюра, эффектов дымки, если конечно все это поотключать то тоже получится великолепная картинка.
Даже Denuvo не смогли запустить в сочетании с этим проектом - настолько он требовательный)
Мода пошла в релизную версию добавлять, посмотрим, если не будет то скоро уже скачаем.
Скорее всего так и будет . Игра на ПК ведь выходит эксклюзивно в Epic games store и нужно же продавать , а не "дарить".
Если будет Денуво, то все эти тесты "коту под хвост" , в таком случае производительность ,из-за добавления Денуво в релизную версию , будет хуже . .. Уже скоро узнаем в общем )
Вы только вдумайтесь, 4060 не тянет высокие фулл хд 60фпс без длсса)) Ну может пожар будет завтра, а то пока что море недуумков, оправдывающих этот бардак. 4070 для нативного фулл хд 60 фпсов...
- нет Denuvo. игра не мешает вам запустить её на старых/неподдерживаемых графических процессорах
также и не мешает её не покупать:XD
Мнда, у самого видеокарта 1070 ti и судя по тестам она в пролёте. Как резко за год выросли системные требования. Рыночек решил, что пора вытащить из карманов людей деньги на новые видеокарты
Так то твоей заплесневелой 1070ти уже как 7год пошёл. Ничего вечно нет, технологии тоже вперёд идут. Хочешь запускать новые игры, примерно через такой промежуток времени нужно обновить видеокарту на что-то посвежее. Поколение консолей к примеру так же обновляются раз в 7лет. Либо в новинки не играй.
Скидываешь 1070 Ti на авито тысяч за 10-11, добавляешь тысяч 5-6 и там же покупаешь какую-нибудь rx 6600. Вуаля - за очень небольшую сумму можно опять играть в любые игры.
Думаешь это хлам кто-то возьмёт в трезвом рассудке за 11к🤣 Я свою нитру 6600 пол года назад брал мало б/у за 15к, которая на местной гарантии по чеку ещё 1.5года. Такое в мусорный бачок выносить только.
Всем должно быть всё равно на технологии, не привносящие ничего полезного. Облегчение работы и снятие нагрузки с разработчиков, как показала практика, никакой пользы современному геймдеву не несёт, потому что освободившиеся ресурсы они тратят впустую, что не только не позволяет сосредоточиться на разработке других аспектов игры и/или её оптимизации, но и само по себе наносит вред.
Увы, когда дело заходит касаемо человеческого фактора, снижение нагрузки не приводит к повышению продуктивности. А местное повышение требований никак не сопоставимо с развитием игровой промышленности как в частных, так и общих случаях.
не так давно 1070(не TI) продал за 9000
Ждите просадки на 4090
Уже ждём, сказочник))) Я это для каждой игры слышу. А на деле всё наоборот оказывается😁 Магия? 🤷♂️
Нет гарантий что просадок не будет
Гарантия будет та или иначе тогда, когда мы все её запустим. А пока это всё старческие предположения) Не думаю, что игра переплюнет по требованиям Киберпанк, который даже он уже отлично оптимизирован. Тетрис тоже может тормозить, всё зависит от оптимизации.
тоже верно
Мда... Remedy уже не тот... Очень жидко обосрались со своим родным движком Northlight.
Northlight и Unreal Engine 5, как братья по плохим оптимизациям.
Начали появляться первые тесты. Короче ребята не так всё и плохо оказалось по производительности чем ожидалось. На средних картах уровня 3050/3060/6600 можно будет с комфортом поиграть на соедне-высоких настройках до 50+фпс даже в нативном 1080р. Защиты денуво не будет. Так что завтра качаем 👍🙏😀
Не так все ПЛОХО?????Ты издеваешься что ли?????на RTX 3060 на средних 39 фпс еле еле))))в фуллхд с апскейлингом....люди 3060 покупали некоторые за 700 долларов)))а то и больше чтобы играть в 2023 году в 30 + фпс с натяжкой)))ну ты и юморист однако))ВСЕ очень Х....уево)))
хороший , рофл. Но это ужасная оптимизация
я "успел" её за 1000 долларов взять, до сиx пор за неё плачу , а уже новую надо покупать.
ты на старте брал за такую цену?) я с рук 3060ти взял новую, 2 недели жизни карты было за 300 зеленых
Да, не всё так плохо чем могло быть судя по их брошюре с системными требованиями что они выкатили. "Не всё так плохо" Я нигде не говорил, что оптимизация хорошая. Могло быть и лучше. Так что не цепляйся. По крайне мере я на своей 6600 смогу теперь поиграть даже в нативе 1080р со средне-высокими настройками до 50фпс. А изначально рассчитывал только на минималки с FSR 540 на 720р.
Намёк понятен) ЖИРНЫЙ ПЛЮС
Ништяк
найссссссссс
Короч. нельзя.
кто на раздаче последний:))) ?
Ты что собрался качать этот фекалий?
...фекалит
как бесит когда в игре картинка так себе - а требования мама дорогая ,а разрабы кукарекают про какието технологии, которых впринципе не видно ,да и трассировочка в игре что есть что нету. надеюсь игра не окупиться и студия пойдет кормить червей
Какой же ты токсик. Ты ведь сам прекрасно знаешь, что если даже игра не оправдает ожиданий, то с Remedy ничего не случится. Практически все их игры более чем успешны. Единственная их провальная игра это Crossfire X))
Контрол полная хрень, еле прошел, однообразная до ужаса!
Контрол интересная игра, как и Квантикум Брейк👍
Mmm nice,будем играть в день выхода.
4070 в 1080р загнулась, от высоких настроек) а если включить лучи.... ухх
там и 4090 фризит игра)
посмотри тесты, ты чё несёшь то?
У techpowerup все норм, возможно в ютубе какое-то особо тяжелое место в тестах было выбрано.
Ты проверял уже?)
150 фпс при Фулке на 4090? Ого🤗 Значит в 4к будет где-то 75-80 фпс. Впрочем, неплохо👍
На 2060 Super c 8гб видеопамяти можно играть? Не то чтобы я хочу в неё играть, просто спросил)
40 кадров на высоких 1080
Если ты готов к лагодрому. То да)
я думаю длсс увеличит фпс раза в полтора
Неужели этот "кактус" такой вкусный? Разве нет "вкусных" игр без "колючек"? Если "мыши" и дальше продолжат жрать кактус, то "менеджер" заменит "инженера", и кругом будут одни "кактусы", в конечном итоге у них совсем пропадёт вкус останутся одни "колючки".
а шо в стиме нету?
Igra tupo ne zapuskayetsa I7 3770 GTX 1060 MSI 6gb (((
Запускаю на i5-2400, gtax 1050ti 8gb ram. Игра почему-то не запускается. вообще, никакой реакции. Драйвера обновил, Винду тоже. Может дадите совет?
Ещё чутка патчей и идеальная игра)) естественно без РТ :D
Пиююец графа как 1 части ремастере!Не чё не поменялось!
а теперь посмотри вот это и скажи что графа не изменилась xD спасибо за настроение)))
вО ВТОРОЙ графен даже хуже местами
я даже с тобой спорить не буду)))) просто в стороне посмеюсь сам как отбитый дурак :D
да они в зенки долбятся )а фиг ли железо слабое и никак не выставить красивое, то это гвно - так рассуждают. ваша трассировка пути и нафиг не нужона ) с такой логикой получается кино смотрели бы с кассет, нам ваше 4к и hdr и нафиг не нужон. как бабки древние, пусть идут носки на зиму вязать ) хе
Лучшая новость
По моему у Remedy вообще нет игр с Денуво? Они молодцы, умеют работать и делать хорошие игрушки.
Если ничего не путаю то вроде у Control на релизе была Денува.
Судя по видосу с ютуба Rtx 3080 в 1440p с DLSS на качество, RR и Path Tracing Medium выдает около 50 кадров. В принципе приемлемо, думал что будет хуже. Вполне возможно что будут еще патчи/новые дрова и производительность чуть подтянут.
Хорошая новость, покупать не собирался, а качну обязательно комп позволяет спокойно на максах поиграть в неё, посмотрим на вашу графику, интересно игра хоть инетресная будет или фигня очередная, а то по первому взягляду это не игра, а бенчмарк
всмысле? На 1060 даже на низких не поиграть?
В 10фпс в 720₽ можешь побегать
А где супер пупер графика то?
Не, ну оптимизация хотя бы есть, если сравнивать с Cities: Skylines 2
интересно... а сколько фпс будет на моей разогнанной 3070ти в 1080р?
Так фишка этой игры в крутой реализации фулл рт, без него ее и запускать нет смысла. Так что без 4070 и выше нечего и лезть)
Главная фишка навороченный лор который переплетается с другими играми от ремеди, не всем эта трассировка нужна.
ахахахаха это игра или технодемка или ты умный или нет?))))))
Это скорее технодемка с сюжетом, чем игра. По крайней мере первый алан вейк с точки зрения геймплея полное днище, хоть я и люблю игры реиеди, но вейк это уныние. А вот с такой великолепной графикой уже совсем другой расклад, какой бы скучный ни был геймплей, там просто тупо интересно посмотреть на потрясающую картинку и эффекты.
Фулл Рт - это трассировка путей?
а, самое удобное кстати наименование и понятно
Играть в легендарную игру не на ультрах, так ещё и при низком фпс, это тупость и ересь🤦♂️ Словно садо мазо какое то!
Больше ныли, что оптимизации нет. Игра на 1070 запускается
Она и на gt 1030 запускается 8 фпс, запускаться и быть играбельно разные вещи
Для комфортной игры всё же лучше иметь видеокарту с поддержкой шейдеров DX12.1(Ultimate) А это уже начиная с начальных серий RTX 2000 или AMD RX 6000. Запустить то как видно дали возможность и на 1070/80 в 15фпс но ломать глаза и заниматься мазахизмом не всем будет приятно 😄
Не пиши никогда больше такую бредятину. Там 45 фпс на 4060 без длсса, придумал хитроумные теории. Теоретик блин
Я тебе выше видео кидал - 45 фпсов на высоких в 1080п. С длссом 60. Приплетать сюда дх12 и рассказы про 980, которые в 2 раза слабее номиналом 4060 без длсс и делать выводы "не та версия дх" - кастрюля на голову. По сути нужна 4070 чтобы в нативе играть в стабилных 60-65фпсов в Фуллхд, а болванчик приплетает сюда свои некчемные размышления по 12.1.