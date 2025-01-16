В Alan Wake 2 обнаружена ошибка, которую команда Remedy Entertainment не собирается исправлять

В игре Alan Wake 2, а точнее в ее расширении The Lake House, обнаружена ошибка, которую команда Remedy Entertainment не собирается исправлять. Речь идет о баге с лифтом, который спидраннеры используют для ускорения прохождения игры.

Ошибка позволяет игрокам телепортироваться между этажами, управляя лифтом снаружи, вместо того чтобы смотреть стандартные переходы между уровнями. Это значительно экономит время, что важно для спидраннеров, стремящихся к лучшим результатам. Несмотря на то, что баг работает не всегда, успешное использование его несколько раз может сэкономить до 30 секунд за раз, что при общей продолжительности прохождения менее 20 минут дает значительное преимущество.

Команда Remedy, узнав о баге во время выступления на AGDQ 2025, решила оставить его как есть, не исправляя. Как заявили разработчики, они просто не хотят портить удовольствие спидраннеров.