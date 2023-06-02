В Alan Wake 2 появятся "открытые области", которые игроки смогут "свободно исследовать" ©

Remedy Entertainment долгое время была одним из лучших разработчиков игр с линейным сюжетом в отрасли, но в последние годы студия все больше и больше начала предлагать опыт, который менее линейный, чем ее предыдущие проекты. В частности, Control 2019 года — гораздо менее линейная игра, которая, благодаря своей структуре Metroidvania, уделяет гораздо больше внимания исследованию, а грядущая Alan Wake 2 будет предлагать игрокам много места для исследования, хотя и немного по-другому.

Remedy недавно выпустила первый из новой серии закулисных видеороликов, в которых будут рассмотрены некоторые аспекты Alan Wake 2, и хотя основная часть видео посвящена второму герою Саге Андерсон, разработчик также предлагает краткое представление о том, как устроена сама игра.

По словам гейм-директора Кайла Роули, в Alan Wake 2 будут представлены «чуть более открытые» области, которые игроки смогут «свободно исследовать», а игра также позволит вам вернуться в предыдущие локации.

«Игрок вернется к озеру Колдрон, — сказал он, — что, очевидно, является ключевой частью истории, будет исследовать все леса, которые там есть, и, поскольку игра основана на открытой местности, игрок может свободно исследовать, и может как бы вернуться и повторно посетить локации как часть своего прохождения».

Между тем, старший художник по окружению Энн-Линн Соттас говорит, что несколько локаций из оригинальной игры — например, закусочная — также вернутся, хотя в своей воссозданной форме они позволят игрокам исследовать больше.

«В первой игре у вас не было возможности исследовать окружающую среду, но теперь вы сможете ходить по улицам, открывать для себя город немного больше и повторно посещать существующие места, такие как закусочная, например».

Команде Remedy Entertainment также пришлось провести «довольно много исследований», чтобы убедиться, что она создает свой вымышленный город на северо-западе Тихого океана с максимальной достоверностью и вниманием к деталям.

«Я провела несколько недель, читая исследовательские работы, собирая данные об исследованиях лесов, узнавая об основных видах этого района, чтобы должным образом отдать должное Тихоокеанскому северо-западу», — сказала художник по листве и фотограмметрии Сиара Криг-Пешау. «Фотограмметрия означает, что мы можем сами сканировать деревья на месте. Деревья, которые мы видим в игре, буквально произрастают в этой области на северо-западе Тихого океана».

Alan Wake 2 выйдет 17 октября для PS5, Xbox Series X/S и ПК и будет выпущена только в цифровом формате. Remedy представит необработанные кадры игрового процесса на Summer Game Fest 8 июня.