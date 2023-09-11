В Alan Wake 2 Remedy готовит игроков к мрачной истории

Через 46 дней на рынке дебютирует игра, которую многие поклонники писателя Алана Уэйка ждали несколько долгих лет. Alan Wake 2 выходит на рынок, поэтому сегодня мы можем взглянуть на новый геймплей — разработчики создали мрачную и интригующую историю.
IGN предоставили возможность ознакомиться с Alan Wake 2, так что более длинный фрагмент геймплея у нас уже был, и теперь мы можем ознакомиться с преевью. Журналисты опробовали одну из глав, в которой игроки берут на себя роль Саги.
Это совершенно новый персонаж в серии. Игроки смогут без проблем путешествовать по миру вместе с Аланом Уэйком, но в нужный момент в дело вмешается детектив — Сага Андерсон приезжает в Брайт-Фолс, чтобы разобраться со странным делом об убийстве.
Во время игры у нас будет свобода переключения персонажей, и в любой момент персонажи смогут перейти в специальную комнату, где будут соединять подсказки для решения головоломок и продвижения сюжета вперед. Разработчики разработали очень обширную систему — мы будем использовать ее для создания истории, чтобы лучше понять ожидаемые события.
Alan Wake 2 выйдет на PS5, XSX|S и ПК 27 октября.
Черной.
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Ну хватит уже одно и тоже мусолить. Съезди в Финку и увидишь, что там полно людей с черного континента. Так что игра не обманывает, в реальности все точно также.
Я бы сказал, чёрной.
Не, ну серьёзно, она даже в скандинавской одежде! Финская игра, выглядит по-фински, ФИО финские. С какого бодуна ,кроме тупой повесточки, она чёрная!?
Я в Финляндии бывал десятки раз!!! Там полно арабов- беженцев, людей с африканского континента. Так что в игре полное соответствие реальности!!!
А игра про Финляндию что-ли?
Да не важно, сейчас на планете Земля 🌍 все смешались.
Главное, что бы не к однообразной и унылой, как первая часть!
Так и будет. С этой дебильной боевкой, где сначала нужно раздрачить врага лучом фонарика.
Если GamesVoice возьмется за данную игру, обязательно задоначу. Озвучка русская тут будет очень нужна, на мой взгляд.
Ага, то же надеюсь, что будет такая же шедевральная озвучка.
Лично от последнего игрового трейлера, который они озвучили, очень проникся увиденным.
Бубнящий себе под нос Алан, напоминает Геральта, но в этом вся соль. Озвучка однозначно нужна хорошая.