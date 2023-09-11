на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 535 оценок

В Alan Wake 2 Remedy готовит игроков к мрачной истории

©
monk70
Новости

Через 46 дней на рынке дебютирует игра, которую многие поклонники писателя Алана Уэйка ждали несколько долгих лет. Alan Wake 2 выходит на рынок, поэтому сегодня мы можем взглянуть на новый геймплей — разработчики создали мрачную и интригующую историю.

IGN предоставили возможность ознакомиться с Alan Wake 2, так что более длинный фрагмент геймплея у нас уже был, и теперь мы можем ознакомиться с преевью. Журналисты опробовали одну из глав, в которой игроки берут на себя роль Саги.

Это совершенно новый персонаж в серии. Игроки смогут без проблем путешествовать по миру вместе с Аланом Уэйком, но в нужный момент в дело вмешается детектив — Сага Андерсон приезжает в Брайт-Фолс, чтобы разобраться со странным делом об убийстве.

Во время игры у нас будет свобода переключения персонажей, и в любой момент персонажи смогут перейти в специальную комнату, где будут соединять подсказки для решения головоломок и продвижения сюжета вперед. Разработчики разработали очень обширную систему — мы будем использовать ее для создания истории, чтобы лучше понять ожидаемые события.

Alan Wake 2 выйдет на PS5, XSX|S и ПК 27 октября.

12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
ForsakenOne
Alan Wake 2 Remedy готовит игроков к мрачной истории

Черной.

6
Turok307

Мысли читаешь

2
Stetet

Ну хватит уже одно и тоже мусолить. Съезди в Финку и увидишь, что там полно людей с черного континента. Так что игра не обманывает, в реальности все точно также.

1
Кей Овальд

Я бы сказал, чёрной.
Не, ну серьёзно, она даже в скандинавской одежде! Финская игра, выглядит по-фински, ФИО финские. С какого бодуна ,кроме тупой повесточки, она чёрная!?

4
Stetet

Я в Финляндии бывал десятки раз!!! Там полно арабов- беженцев, людей с африканского континента. Так что в игре полное соответствие реальности!!!

0
cuckold Stetet

А игра про Финляндию что-ли?

0
Stetet cuckold

Да не важно, сейчас на планете Земля 🌍 все смешались.

0
neeXXXT

Главное, что бы не к однообразной и унылой, как первая часть!

1
cuckold

Так и будет. С этой дебильной боевкой, где сначала нужно раздрачить врага лучом фонарика.

1
Umertviya

Если GamesVoice возьмется за данную игру, обязательно задоначу. Озвучка русская тут будет очень нужна, на мой взгляд.

0
Кей Овальд

Ага, то же надеюсь, что будет такая же шедевральная озвучка.

1
Umertviya Кей Овальд

Лично от последнего игрового трейлера, который они озвучили, очень проникся увиденным.

0
Romus_de_Wlad

Бубнящий себе под нос Алан, напоминает Геральта, но в этом вся соль. Озвучка однозначно нужна хорошая.

1