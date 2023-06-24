В Alan Wake 2 сюжетная кампания Саги будет (немного) более спокойной, чем у Алана ©

Со-режиссер Кайл Роули и дизайнер повествования Молли Малони из Remedy описали сюжетную кампанию Саги Андерсона, одну из двух в Alan Wake 2, как немного более спокойную, чем кампания Алана, которая совершенно ужасает. По словам двух разработчиков в интервью Gamespot, похоже, что две параллельные кампании в Alan Wake 2 были разработаны для достижения определенного баланса, позволяющего снять напряжение при переключении от Алана Уэйка к Саге Андерсон.

Это не значит, что история Саги спокойная, отнюдь нет, просто она не кажется такой абсолютно ужасающей, как в случае с Аланом Уэйком. В то же время, несмотря на мрачное и опасное расследование, специальный агент все еще живет в обычном мире, тогда как основной герой оказывается в гораздо более сложном положении.

Фактически, после событий первой главы Алан Уэйк оказывается застрявшим в Темном месте, своего рода альтернативном измерении, гораздо более пугающем, по сравнению с обычным миром, где его мучают кошмары различного рода. По сравнению с этой частью игры, та, что с Сагой, может стать чем-то вроде легкого облегчения: в исследовании Брайт Фоллс больше спокойных моментов, эпизодов при дневном свете и весьма захватывающих природных пейзажей.

Выход Alan Wake 2 ожидается 17 октября для Xbox Series X|S, PS5 и PC эксклюзивно в Epic Game Store.