В Alan Wake 2 вернется группа Poets of the Fall

Сэм Лейк, креативный директор Remedy Entertainment, объявил о возвращении группы Poets of the Fall в игру Alan Wake 2. Для тех, кто не знает, в общей вселенной, созданной студией, группа известна как Старые Боги Асгарда.
На случай, если вам интересно, композиция War была взята из оригинальной игры, а Take Control и My Dark Disquiet использовались в Control.
Poets of the Fall возвращаются в Alan Wake 2 в роли Старых Богов Асгарда!
Мы продолжаем наше сотрудничество, поскольку Старые Боги Асгарда возвращаются во вселенную Remedy с несколькими совершенно новыми песнями, написанными для Alan Wake 2.
Посмотрите на Старых Богов в их расцвете в новом эпизоде нашей серии "За кулисами" и следите за новостями!
Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на PC (Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
В игре будет напряженный сюжет и тайна, которая заставит игроков отправиться в два тревожных путешествия, идущих параллельно и перекликающихся друг с другом странным и неожиданным образом. Расследование агента ФБР Саги Андерсон, новичка в мире Alan Wake, дает уникальную возможность взглянуть на этот проект в жанре survival horror.
на расмус у ремеди денег нет? или на другие группы? может в финляндии есть какие то ноунейм новички интересные, чтобы пропиарить их? не, будем пихать тока одну группу, которая не развивается музыкально уже 10 лет, которая уже надоела за все игры, от которой видимо люто фанает сэм лэйк
если тебе не нравится, то это же не значит, что всем не нравится. эта группа с Remedy чуть-ли не с истоков компании. это уже своеобразная фишка в играх от Remedy. помимо них в игре будут множество других групп, треки которых будут в игре, так что хейт необоснованный.