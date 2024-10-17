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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 432 оценки

В новом трейлере дополнения The Lake House для Alan Wake 2 подтвердили дату выхода - 22 октября

butcher69
Новости

Сегодня был опубликован новый трейлер второго DLC-расширения для Alan Wake 2, под названием The Lake House. Это дополнение продолжает развивать историю одной из лучших хоррор-игр на выживание последних лет. Трейлер был представлен во время показа Xbox Partner Preview, и поклонники серии получили возможность впервые взглянуть на грядущее расширение.

В отличие от первого DLC Night Springs, которое имело более легкомысленный тон, The Lake House вернется к мрачной и напряжённой атмосфере базовой игры. Разработчики явно намерены сохранить хоррор-напряжение, которым славится оригинал. Тон этого дополнения напоминает напряженную мистику и загадочность первой части, что, без сомнения, порадует поклонников.

Выход The Lake House состоится уже 22 октября 2024 года на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
EvgeniiV

Ждём в Зелёном магазине 💪💪💪

4
AlluringJake

Очень жду!!!

3
Stasonich_spb

Я бы поиграл. Скорей всего будет в духе Control AWE.

0
shit again

Капец как страшно

0
Данила Бродский

Главное что бы было хотябы часов на 8-10 )

0
Freund Benno

Если бы в трейлере заанонсили выход в стим, было бы интереснее

0
Фризостат

Выглядит очень годно

0
K0t Felix

Наверняка будет такое, как и первое дополнение

-1
Scorpion_GamePlay

Нагота будет? Это ктож

-1
lDjazZy

Такая же духота будет?

-2
DmitriyKats

Духота - это когда в игре постоянно бум-бум происходит, всё взрывается, а в конце главный герой всех спасает и уходит в закат.

5