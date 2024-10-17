В новом трейлере дополнения The Lake House для Alan Wake 2 подтвердили дату выхода - 22 октября

Сегодня был опубликован новый трейлер второго DLC-расширения для Alan Wake 2, под названием The Lake House. Это дополнение продолжает развивать историю одной из лучших хоррор-игр на выживание последних лет. Трейлер был представлен во время показа Xbox Partner Preview, и поклонники серии получили возможность впервые взглянуть на грядущее расширение.

В отличие от первого DLC Night Springs, которое имело более легкомысленный тон, The Lake House вернется к мрачной и напряжённой атмосфере базовой игры. Разработчики явно намерены сохранить хоррор-напряжение, которым славится оригинал. Тон этого дополнения напоминает напряженную мистику и загадочность первой части, что, без сомнения, порадует поклонников.

Выход The Lake House состоится уже 22 октября 2024 года на всех основных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.