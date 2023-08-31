В новом закулисном ролике Alan Wake 2 разработчики рассказали про Тёмное Место

Remedy Entertainment маленькими шагами приближает Alan Wake 2 к игрокам. Разработчики недавно опубликовали третий дневник и на этот раз они концентрируются на одном из важнейших элементов предстоящей игры — компания рассказывает о Темном Месте.
У Алана Уэйка все еще есть проблемы, он не может укротить свой разум, и игроки много раз будут посещать Темное Место в течение его истории — на самом деле это часть разума главного героя, в которой писатель заблудился и часто не может толком понять свою ситуацию.
Последний эпизод дневника разработчиков рассказывает о кошмарной реальности, в которой Алан Уэйк оказался в ловушке на 13 лет — разработчики также рассказывают о том, как они развивали персонажа, которого мы хорошо знали по оригинальной игре.