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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 521 оценка

В трейлере gamescom 2023 показали Alan Wake 2, Starfield, Mortal Kombat 1 и другие игры

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butcher69
Новости

Вечером 22 августа Джефф Кили в четвертый раз станет ведущим церемонии Gamescom Opening Night Live.

Это шоу, которое служит своего рода промежуточным звеном между презентациями на Summer Game Fest и The Game Awards, помогает начать масштабный европейский игровой конвент и, как правило, фокусируется на значимых новостях и обновлениях для игр, о которых мы уже знаем.

Сегодня ведущий опубликовал трейлер церемонии открытия gamescom 2023, в котором можно увидеть кадры Tekken 8, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и многих других игр, которые покажут на шоу.

Сама выставка пройдёт в Германии с 23 по 27 августа.

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