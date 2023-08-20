В трейлере gamescom 2023 показали Alan Wake 2, Starfield, Mortal Kombat 1 и другие игры

Вечером 22 августа Джефф Кили в четвертый раз станет ведущим церемонии Gamescom Opening Night Live.
Это шоу, которое служит своего рода промежуточным звеном между презентациями на Summer Game Fest и The Game Awards, помогает начать масштабный европейский игровой конвент и, как правило, фокусируется на значимых новостях и обновлениях для игр, о которых мы уже знаем.
Сегодня ведущий опубликовал трейлер церемонии открытия gamescom 2023, в котором можно увидеть кадры Tekken 8, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и многих других игр, которые покажут на шоу.
Сама выставка пройдёт в Германии с 23 по 27 августа.
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