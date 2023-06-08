Вечно измотанный Алан Уэйк станет гораздо выносливее в Alan Wake 2

13 лет - долгий срок для пребывания в одном месте, особенно в Темном Месте. К счастью, Алан использовал свое время с пользой, или кажется, что это так, поскольку Remedy подтвердила порталу GameSpot, что печально известная недостаточная выносливость Алана будет улучшена в Alan Wake 2.
Директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха рассказал, что выносливость Алана Уэйка в сиквеле будет куда выше, так что он будет в состоянии пробежать уже не пять метров, а гораздо большее расстояние:
Мы можем сообщить, что выносливость Алана на этот раз намного лучше. Он действительно может пробежать больше пяти метров.
Для игроков, которых частое истощение Алана раздражало, похоже, что в сиквеле обреченный писатель будет представлен как более выносливый персонаж, чья жизнь будет поставлена под угрозу? Сиквел также станет первой игрой Remedy в жанре survival-horror, так что вполне логично рассчитывать на какие-то ограничения.
История о том, как Алан пытается выбраться из Темного Места, начнется 17 октября.
"Он действительно может пробежать больше пяти метров. Теперь целых 6!" - гордо добавил Томас ни Пуха ни Пера
Конечно, понятно, почему писатель из мегаполиса, толком не занимающийся ни спортом, ни даже ходьбой (ну мегаполис же) не мог пробежать долго. Но во второй части он как раз должен был уже стать выносливее, всё-таки 13 лет напряжённой беготни от собственной смерти. Правильное решение, Ремеди.
Наконец-то.
Да это просто бесило в оригинале