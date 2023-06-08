Вечно измотанный Алан Уэйк станет гораздо выносливее в Alan Wake 2 ©

13 лет - долгий срок для пребывания в одном месте, особенно в Темном Месте. К счастью, Алан использовал свое время с пользой, или кажется, что это так, поскольку Remedy подтвердила порталу GameSpot, что печально известная недостаточная выносливость Алана будет улучшена в Alan Wake 2.

Директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха рассказал, что выносливость Алана Уэйка в сиквеле будет куда выше, так что он будет в состоянии пробежать уже не пять метров, а гораздо большее расстояние:

Мы можем сообщить, что выносливость Алана на этот раз намного лучше. Он действительно может пробежать больше пяти метров.

Для игроков, которых частое истощение Алана раздражало, похоже, что в сиквеле обреченный писатель будет представлен как более выносливый персонаж, чья жизнь будет поставлена под угрозу? Сиквел также станет первой игрой Remedy в жанре survival-horror, так что вполне логично рассчитывать на какие-то ограничения.

История о том, как Алан пытается выбраться из Темного Места, начнется 17 октября.