Видео: завораживающая атмосфера в Alan Wake 2

В конце прошлого месяца студия Remedy Entertainment выпустила долгожданное продолжение Alan Wake. Сиквел заслуженно получил восторженные отзывы критиков и игроков, а также был номинирован на "Лучшую игру" 2023 года по версии The Game Awards. Такой проект просто не мог пройти мимо автора различных миниатюр по играм, который решил показать прекрасный мир Alan Wake 2.
Энтузиаст под ником Flurdeh выпустил свою новую работу, которую он посвятил хоррору Alan Wake 2. Вместо того, чтобы превращать игру в миниатюру, как он это обычно делает в своих роликах, он решил остановиться на красоте игрового мира. Несмотря на свою мрачную атмосферу, сиквел Alan Wake обладает визуально превосходным дизайном.
Исследуйте темный мир Alan Wake 2 с красивыми огнями и отражениями. От Брайт-Фолс до темной, извращенной версии Нью-Йорка. Его локации полны красивых, но захватывающих дух пейзажей.
Напомним, ранее другой энтузиаст показал, как бы выглядела игра в стиле камеры классических частей Resident Evil и Silent Hill.
Alan Wake 2 доступна для игры на ПК и консолях.
А завораживающая оптимизация будет?
купи rtx 2070 на озоне и не парься, а если у тебя карта в наличии мощнее то не понимаю тебя)
графон в игре конечно дикий, но сюжет и геймплей на любителя, нужно быть философом чтобы вникнуть, мне понравилось, хоть и 9 часов наиграл всего ибо у меня rx 5600 xt, 30 фпс геймплей из за модных шейдеров дает о себе знать
типичный философ
если смысла не понял, так не берись судить
я предпочитаю хорошие игры.
Нет там никакой хвилософии, а одна психопатия больного писаки.
Что-что, а атмосфера и нарратив у игры потрясающие,жалко, что на консолях, правда, выглядит по-хуже того же контрола.
А вот геймплей немного подкачал, на харде перестрелки слишком нудны и однообразны, и при выбивании платины слишком много бектрекинга вкупе с пустой беготней.
Думаю если бы просто проходил на нормале получил бы куда больше удовольствия.
лучше в deadly premonition поиграть
Какая нафиг лучшая игра,скучное,унылое,нудное кинцо с пазлами для дебилов,меня хватило на 3 часа.Да и оптимизации в игре тупо нет,хуже я ещё в играх за всё время не видел,ну равзе что в Starfield всё также плохо.
если тебя хватило на 3 часа это значит всем не нравится автоматически? пхаха)))))))))))) в мире не один ты прикинь )
Мне этот графоний напоминает вот это.Всё замылено на 72%
чё напоминать об игре уже многим по........ к сожалению игра вышла посредственностью, и так и померла, как и старфилд.
зайди на форумы по старфилду и покажи мне где она там померла... лишь бы что спи***нуть...
ты вон лучше сравни киберпанком до сих пор все бубнят- а эти так подвякивают.
Шо е, то е )