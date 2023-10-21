"Вы шутите?": игроки остались недовольны системными требованиями хоррора Alan Wake 2

За неделю до долгожданного релиза Alan Wake 2, разработчики из финской студии Remedy Entertainment решили предоставить информацию о системных требованиях игры.
По всей видимости, Alan Wake 2 была разработана с учетом современных технологий апскейлинга. Даже в минимальных системных требованиях рекомендуется использовать настройку DLSS/FSR для улучшения графики.
Для запуска Alan Wake II на низких настройках в 1080p при 30 FPS понадобится процессор Intel Core i5-7600, видеокарта уровня RTX 2060 и 16 Гбайт ОЗУ. Полные системные требования вы можете увидеть здесь.
Геймеров такие требования не воодушевили, а, скорее, напугали и разозлили. В комментариях к анонсу пользователи переживают насчёт своего железа. Игроки замечают, что хотя игры Control и Red Dead Redemption 2 отлично работают на их сборках, Alan Wake 2 запустится лишь без трассировки лучей и DLSS. Несмотря на схожие требования к процессору, которые достаточно скромны, основная нагрузка оказывается на видеокарте. Это может указывать на то, что после релиза могут возникнуть жалобы на оптимизацию игры.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Не шутят, а реальность пофигизма над оптимизацией очередной игры! )))))
Очередное дно пробито
"А мы DLSS и FSR добавим, наслаждайтесь!"
А они уже скоро в пролёте будут такими темпами.
К сожалению, да.
а вы хотите что бы топовые ААА игры шли на 1060 в 144 фпс?
Не пойму, зачем делать игры, с каждым разом используя всё более современное железо. Как бы уровня созданной реалистичности уже достаточно на сегодняшний момент. Что они хотят ещё создать и показать? Реалистичность всё равно выглядит так же реально, как выглядела и предыдущие 10 лет.
Тупо забивают болт на оптимизацию
Чтобы рынок продвигать продавая новые видеокарты конечно
И тада все? Капут рынку видюх? Неее ,так низя - через 10 лет графа будет такая же ,но без RTX15090 не поиграешь
Для любой игры достаточно GTX1060 по горло ,но хреновы заговорщики...
Так и игры выглядят со временем всё лучше и лучше или ты думаешь оно всё с потолка берётся? Конечно всё упирается в возможности железяк, просто апгрейды делать надо регулярно, а не ныть
а ты и вправду тупая, Ольга БУзова))
Моя 3070 теперь годится только для средних настроек в 1080р.
В 540p, которые достраиваются до 1080p с миллиардом артефактов, попрошу
Как и 40 серия
Еще год назад я играл на 1070 на высоких в 1080р
Так же с 1060.
Ну я пока на своей 3070ти играю в 2к более менее комфортно, с длсс на качество. Лучи только не всегда конечно включаю.
Игра ещё не вышла, а уже страху нагнали. Ребята явно знают толк в страшилках.
Можно и не выпускать игру, а всем кто предзаказал рекомендую вернуть деньги
возвращай, я на пс5 предзаказала и спокойно буду играть лежа на диванчке на 70" телеке, мне норм.
В 720п опять? харош поздравляю
тоже 70 то же диванчик но на пк и бесплатно то же спокойно буду играть
там денува будет если что, удачи "бесплатно" поиграть, еще и с такой-то оптимизацией. )))
какие 720, ты там упоролся или во времени застрял?
Remedy в очередной раз не смогли в оптимизацию... Люблю их игры, но они лютые рукожопы конечно.
скорее XXX 9090 90gb 8192bit
Ну с теми играми что делают сейчас я думаю её хватит на лет 5, если гнаться за супер графоном и оптимизацией которой нету =D
Они больше не шутят, поскольку вы (я об избранных, которые любят игру только за качество рекламы на неё) готовы платить за их не шутки. Как ни странно, но больше нет понятия "клиент всегда прав", поскольку клиент стал зависимым терпилой, который рад тому, что производитель игр не забывает о них и выпускает патчи на тот шлак, который он уже продал терпиле.
Тут всё понятно. Просто с выходом новых консолей, разрабы забили на ПК. Они думают что хороший ПК собрать дорого и все пошли покупать приставки. Вот они и оптимизируют всё под них. У разрабов теперь и отговорка появилась, зборок ПК много разных,для каждого оптимизацию не зделаешь. Или они думают что все ПК геймеры миллионеры и обновляют свои компы каждый год. Вышла новая линейка видеокарт и все такие оп и обновились.
А что игроки должны быть довольны? Когда видят вот такие системные требование к игре тут ужк вопрос к разработчикам , какого хуанге вы творите? Это называется пофиг и так сойдет , мол чтобы играть в новый Алан Вейк вы должны обновить свой пк при этом я не давно обновил свой пк) нафига тогда мне этот Алан Вейк если есть куча хороших игр) если не потянет переживу но вот все же должна быть хоть какая то оптимизация , видно как работали разрабы что впихнули 2060 в минималки. Я надеюсь поправят все до релиза и Алан Вейк будет играться как Контрол примерно.
причем это 30 фпс где 2060
+
А что не так в минималках. Карте уже 5 лет. Что ты хотел?
Это низкие настройки 30 фпс и Длсс в качество. Это не нормально. Если бы она была на средних в Фулл Хд 60 фпс и желательно без Длсс, было бы адекватнее. Ведь она может. Она даже киберпанк тянет на высоких стабильно 60 фпс, причем это без Длсс.
так там корридорная игра для чего ей такое железо?
В последнее время все ленятся делать оптимизацию и советуют обновлять компы.
А вот так, да, так и будет - как Говард сказал "Это не игра плохо оптимизирована, это вы играете на калькуляторах" - вот и пожалуйста, зачем оптимизировать, если можно просто сделать так, чтобы все пошли покупать новое железо
А на хорошем железе то и лагать не будет (нет)
Помнится, как-то без проблем и с комфортом игралось в тот же RDR2 на 720ti, потом поставил 1050ti и вполне себе гонял на ультрах, чтоб каждый камушек было видно, без мыла и прочего
А куда новее то 5090 нет, 6090 нет , куда ещё новее чё то эти( разрабы игр) со своим заговором слишком сильно перетянули лямки, разрабы железо тупо не успевают.
вот ультра на 1050ti, ага вполне себе играбельно:D. Если текстуры ультра, а остальное низкое, то около 40 выдает..
Ты что выдумываешь? 1060 на ультрах rdr2 тянет с фпс 25, а ты про 1050ti говоришь, а gt720 игру даже не запускает, тем более 720ti даже не существует.
Кинематографичные 24 fps 😀
точно:D
"Это некстген игра, обнови комп, чучело" ©Тодд "Just works" Говард
Да куле, это капитализм во всей красе, главное чтобы каждый год покупали новые видюхи .Раньше купил видюху на 1гб и забыл лет на 7.Теперь каждый год прибавляют по 2гб ,на следующий наверно будет уже 8 гб в минималках и 30 фпс)))))))
тебя бы в 98 закинуть когда жезело оч быстро усторевало а шас условная 1080ти до сих пор ташит что то а карте уже 7 лет вроде
Что то ты обманываешь, уже в течение лет 20 меняю карту каждые 2-3 года, это максимум, потом начинаются танцы с настройками, никогда карта 7 лет не вывозила игры с высокими настройками. А так-то люди и сейчас сидят на условной 1050 и играют в танки и ксго.
Уже 4090 не тащит какая накой 1080
Играть начинал с 2005 и видеокарты надолго хватало. С 98 года и графен менялся постоянно каждый год, в лучшую сторону, сейчас что она сильно так меняется? А случайно ты не пи...шь часом ,а сам не 98 года выпуска?)))
При том, что факту требования к железу выше. Так что посмотрим как дела на релизе будут у Алана.
"Игроки замечают, что хотя игры Control и Red Dead Redemption 2 отлично работают на их сборках...". Давно замечают то? Я отлично помню вопли негодующих игроков по поводу как Control, так и, особенно, Red Dead Redemption 2, когда они вышли. Здесь на ПГ - как обычно - "оптимизон не завезли", "криворукие разработчики" и тому подобная чушь. Зато теперь обе игры этими же самыми обиженными преподносятся чуть ли не как эталон "оптимизации".
Нужен пак ультра лоу текстурок.
Они мб там и так стоят)
Ультра лоу рендер. Уровня DX8.
Текстурки сейчас любая современная карта потянет.
Интересно будет сравнить с версиями для пс5\xsx и пк.
от кислой хари х.ле ждать ,во всех его играх оптимизация отсутствовала ,хотя графон не шик
короче оптимизация в жопе
Спасибо зелёным и куртке, опять бенчмарк их трассировки пути будет, игра не очём если что судя по тому что показывали, привыкайте, лучше уже не будет, понабрали себе овер дорогих видях и щас ноют что оказались обманутыми неудачниками, ну ничего /\0X не мамонт, не вымрет, скоро новые видяхи, готовьте деньги, плюс поставок видях мощбнее 4090 уже не будет, будуте покупать овер дорогие лоу карты, если повезёт через четвёртых и пятых людей за бугром купите что то мощьнее 4090 если деньги позволят
уверен что оптимизация на ПК будет плохой
уахаха для 1080 на минималках требуется 2060?:))
карта 2019 года выпуска, даже она старая по настоящее время, ничего не вижу плохого в этих требованиях
ты серьёзно? 4070 на высоких ты считаешь это нормой?
Ну у тебя с твоей видеокартой в Quad HD должна норм пойти.
а что не так? карта 23 года, игра 23 года, или в требованиях еще лет 10 должна быть 1050 ti?вообще не пойму по какому поводу нытье
Сам ты старый, эта карта должна как минимум лет 10 пропахать, чтобы её настройки стали минимальные для игр в 1080 разрешении. Через года 2-3 (2025г.) они должны быть средними но не как не минимальными. Иначе свою новую 4090 тоже можешь выкинуть через 2 года с такими требованиями.
За последние 16 лет графика не очень сильно улучшилась (со времён Crysis 1). Почему, при этом, системные требования увеличились во много раз - решительно непонятно.
Ещё удивляют игроки с заявлениями, мол, вот у этой игры графика отсталая, родом из 2013-2015 года. Как они год определяют - решительно непонятно. После первого кукуруза бенчмарков хватало, но графических икон уже не было.
Ну а как по твоему новые железки продавать?
Графика изменилась и изменилась сильно. Даже те же лорды оф фален выглядят на 2-3 головы лучше чем кризис . Просто много упора делают на свет , освещение , оттенение и ид, что требует сил но больших граф мощьностей
Alan Wake 2 разработан на движке Northlight. Странно, как Remedy могли так облажаться?
RTX 2060 на минимум?) Это прикол такой? Это игра должна с такими минималками шатл в космос запускать.
Здесь проблема не в наличии 2060 в минималках, а в том, будет ли графика соответствовать этим требованиям (маловероятно😑).
И это тоже но требовать 2060 на минимум это все равно жесткий перебор
Согласен! Они реально огромные, что бы поиграть на средних нужно не мало так заплатить денег.
Не удивительно , Квантум Брейк и Контрол на релизе работали как редкостный кал , а у Алан Вейка 2 тот же движок + тонна свистоперделок с трассировкой лучей .
Не удивительно такими темпами- как я посмотрел за эту год дела будет так - 2060 уже на лоу низких 30к, значит весной 3060 на лоу низких будет в 30к, а уже осень 4060 на низких в 20к так как убьют оптимизация в чёрную дыру- хочу сказать разрабам НЕ ЖИРНО вы обосраль с оптимизацией, вообще всего? Уже идут темы что новы карты так сибе а через год чё будет? Когда 5090 будет и она обковняеться надо чё уже 8090 ждать- нвидии тупа не успеет выпускать железо - чёто заговор пощёл вообще в памойку.
Никогда не покупал карты 60й линейки, считал что они на выходе уже ничего не тянут нормально. Беру 70е и не парю мозг года 3, потом беру новую.
интересно, что когда выходили Crysis'ы никто даже слова такого ОПТИМИЗАЦИЯ не вспоминал - все понимали, что такой игре нужно мощное железо, сейчас же каждый вася со своей 1060-ой колокольни требует 120fps для своего 10ти летнего корыта
Ну так тогда был большой скачок в графике, было видно куда куда уходят мощности железа. Про Алана Вейка можно сказать тоже самое?
крайзис лагал, потому что эта параша работала на одном ядре. у варзоны вроде такая же проблема была
а там хоть самый мощный проц поставь, он не вывезет никак
по факту прошло 4 года с даты выпуска карты rtx 2060 и причём самого низкого сегмента, на выходе получаем слегка устаревшую видеокарту low lvl, те, кто играет сейчас на 2000 серии, до 2080ti - надо обновляться или терпеть.
а какой вообще смысл обновляться? если разработчики кладут болт на оптимизация вот куплю я условно 4090 и что? где гарантии что у меня будет всё идеально?
А через год будут требовать какую-нибудь новую 5060 карту, они просто не хотят их оптимизировать, это же деньги и время.
никаких, поэтому платить разрабам не нужно
Нашли проблему. На ютубе можно играть в 4к на максимально возможных настройках в 60 фепасов и всеми включенными лучами.))
А в чём возмущение? Разве в 2023 году наш ПК не должен быть минимум на уровне по начинке Ps5? Даже консоли раз в 7 лет обновляют железо. При этом многие жалуются что не чествуют некст гена. Так как его чувствовать на карточках 1080 или 1660 ?
Вы просто призадумайтесь - жаловаться на то что игра 2023 года не идет на железе которому 10 лет и более? 10 лет Карл!
есть такое люди не могут пека раз в 5 лет обновить
Это менталитет ПК бояр, забей) У самого 3070ти и думаю пора менять, а то уже начались танцы с настройками.
И уже тебе за правду накидали минусы))
Ага- я сам его не чувствую, пример shadow of war идёт спакойно на самых высоких на 1060 - и есть ещё текстур пак на будущее, и вот выходи некст ген Голлум - помимо того что игра выгледит хуже аж shadow of Mordor раз так в 20 так + 1060 пыхтитв 25 ФПС - и реально вопрос задаёться а где некс ген - а некс ген в минус ущел- в целом игры с 2018 выглядят нормально большего не надо- но вот разрабы обосраться сумели как надо.
4090 тебе не поможет
зато в темах про консоли у всех пекарей топовые системники и все играют исключительно в честные 4к 120фпс с максимальными лучами. а тут сразу
где, кто такое говорит? пруфы кидай или сам придумал?
Шиза чтоли?
ну вот тебе хотя бы рассуждения о том, что консоли это якорь индустрии и что они еле пердят в нативных 4к 30фпс, что для пекаря даже не смешно. из таких рассуждений как бы выводится мысль, что у пекарей там проблем с железом под графон и фпсы вообще нет. вообще найти таких комментов можно дофига, но мне тупо лень. про этот просто помню и его глубоко копать не нужно было
еще из той же темы. прикинь какой комп у него для себя если для старенького бати такой собрал
В темах у них дохлые кинцольки тормозят их прогресс, сдерживают графон. А потом они ноют что 2060 в минималках это слишком жирно. И непонятно зачем игры делать под современное железо. Никогда не перестану удивляться этому вою.
А смысл оптимизировать. Те у кого есть лишние деньги на игры и на железо найдётся.
Люди хотят развитие технологий, но при этом не хотят менять свое старое железо, которое уже на момент выхода было в лучшем случае средним, классика. Там один только Path Tracing до фига будет жрать ресурсов, лол.
А что оптимизация не входит в развитие технологий?
люди не успевают это железо самое обновлять, даже те кто хорошо обеспечен, из личного опыта таких знаю. И да, оптимизация должна входить в "развитие технологий", а не наоборот.
У многих странное понятие оптимизации, они думают, что оптимизация гарантируют запуск игры на калькуляторах и вёдрах. А ведь оптимизация предполагает отсутствие критичных багов, стартеров и прочей херни. Если игра технологичная, она и не должна нормально играться на древнем хламе. А судя по минусам за такие комменты, у 90% пользователей ПГ именно древние ведра!))
А что 3070 это уже ведро или калькулятор? при чем к 3070 еще приписали длсс на производительность под 1080п
А ещё выкрачу это новое желез уже не успевает выходить - уже 5090 надо для средних настроек.