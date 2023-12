Вымышленная группа Old Gods of Asgard вошла в топ-10 в iTunes после выступления на Game Awards

Вымышленная хэви-метал-группа Old Gods of Asgard, появившаяся в игре Alan Wake 2, невероятным образом попала в десятку самых скачиваемых альбомов на iTunes благодаря своему альбому Rebirth: Greatest Hits.

На самом деле The Old God of Asgard - это финская группа Poets of the Fall, которая выпустила сборник вымышленных хитов Rebirth: Greatest Hits через свою вымышленную группу в игре Alan Wake 2.

Первоначальный успех, вероятно, связан как с Alan Wake 2, так и с выступлением группы на церемонии The Game Awards 2023. Фактически, их попадание в топ-10 в iTunes произошло вскоре после этого выступления. Однако на момент написания статьи альбом уже опустился на 33 места и сейчас находится на 43-м месте.

Как уже упоминалось выше, за Old Gods of Asgards на самом деле стоит группа Poets of the Fall, которая очень популярна в Финляндии, настолько, что все девять выпущенных ими альбомов попали в тройку лидеров местных чартов продаж альбомов, а шесть из них даже на первое место.

Кстати, это не первое сотрудничество группы с Remedy. В прошлом они написали и исполнили музыкальную тему для финальных титров Max Payne 2. Кроме того, пять их песен вошли в саундтреки Alan Wake's American Nightmare и Control.