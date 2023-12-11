Вымышленная группа Old Gods of Asgard вошла в топ-10 в iTunes после выступления на Game Awards

Вымышленная хэви-метал-группа Old Gods of Asgard, появившаяся в игре Alan Wake 2, невероятным образом попала в десятку самых скачиваемых альбомов на iTunes благодаря своему альбому Rebirth: Greatest Hits.
На самом деле The Old God of Asgard - это финская группа Poets of the Fall, которая выпустила сборник вымышленных хитов Rebirth: Greatest Hits через свою вымышленную группу в игре Alan Wake 2.
Первоначальный успех, вероятно, связан как с Alan Wake 2, так и с выступлением группы на церемонии The Game Awards 2023. Фактически, их попадание в топ-10 в iTunes произошло вскоре после этого выступления. Однако на момент написания статьи альбом уже опустился на 33 места и сейчас находится на 43-м месте.
Как уже упоминалось выше, за Old Gods of Asgards на самом деле стоит группа Poets of the Fall, которая очень популярна в Финляндии, настолько, что все девять выпущенных ими альбомов попали в тройку лидеров местных чартов продаж альбомов, а шесть из них даже на первое место.
Кстати, это не первое сотрудничество группы с Remedy. В прошлом они написали и исполнили музыкальную тему для финальных титров Max Payne 2. Кроме того, пять их песен вошли в саундтреки Alan Wake's American Nightmare и Control.
А кроме всего этого, солист группы Марко Сааресто, выступил в роли "лица" Владимира Лема, для комиксов в первой части Max Payne.
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Шикарная группа шикарной группы.
какая-то дешёвая попса. Dethklok - вот шикарная группа шикарной группы.
поэты с самого основания заслуживают гораздо большего внимания и популярности. отличная группа.
Вымышленная ?!
Пожалуй единственное хорошее, что есть в этой игре.
В контроле с лабиринтом они отожгли...
Мне нравится группа играющая на канализационных трубах - отличный стёб над музыкальной культурой 20 века)
Как по мне игра душновата, но этот внезапный мьюзикл посреди игры что то с чем то. Словил кайф от атмосферы и музыки
Кал какой-то.
Какое то лютое вонище подсунули в игру, так называемых жанров Экшен, хоррор. Посмотрел стримы, и эта игра меня раздражает. И таких игр становится больше. Весь акцент на эти сраные мюзиклы, ещё осталось завируситься этому танцу в тиктоке, ютубе и была бы полная деградация. Ждёшь экшена в стиле Макса Пейна, а получается фигня из под коня. - О вау! Смотрите как круто! Вам не круто?! Да вы ничего не понимаете! Токсики только хейтят нашу игру кококо. Смотрите у нас награды!
Ну всё. Смело на Евровидение. Там такое выстрелит. Понимаю, что загаживать тут эту музыку не принято, но все же выскажусь. В игру не играл, только начал, но показалась скучной, да ещё и чудо оптимизация эта... Но вот эта группа, музыка, скажем так, полная шляпа. Недо рок, недо поп или ещё как то. Отдаёт лютым старьем. Ну это моё мнение.
Понимаю, что загаживать комментарии не принято, но все же выскажусь. Он в игру не играл, только начал, но уже успел составить своё авторитетное мнение по классическому лекалу "не играл но осуждаю"... И вот этот комментарий, мнение, скажем так, полная шляпа. Недо мнение, недо рецензия или ещё как то. Отдаёт лютым бредом. Ну это моё мнение.