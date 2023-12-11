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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.1 1 773 оценки

Вымышленная группа Old Gods of Asgard вошла в топ-10 в iTunes после выступления на Game Awards

butcher69
Новости

Вымышленная хэви-метал-группа Old Gods of Asgard, появившаяся в игре Alan Wake 2, невероятным образом попала в десятку самых скачиваемых альбомов на iTunes благодаря своему альбому Rebirth: Greatest Hits.

На самом деле The Old God of Asgard - это финская группа Poets of the Fall, которая выпустила сборник вымышленных хитов Rebirth: Greatest Hits через свою вымышленную группу в игре Alan Wake 2.

Первоначальный успех, вероятно, связан как с Alan Wake 2, так и с выступлением группы на церемонии The Game Awards 2023. Фактически, их попадание в топ-10 в iTunes произошло вскоре после этого выступления. Однако на момент написания статьи альбом уже опустился на 33 места и сейчас находится на 43-м месте.

Как уже упоминалось выше, за Old Gods of Asgards на самом деле стоит группа Poets of the Fall, которая очень популярна в Финляндии, настолько, что все девять выпущенных ими альбомов попали в тройку лидеров местных чартов продаж альбомов, а шесть из них даже на первое место.

Кстати, это не первое сотрудничество группы с Remedy. В прошлом они написали и исполнили музыкальную тему для финальных титров Max Payne 2. Кроме того, пять их песен вошли в саундтреки Alan Wake's American Nightmare и Control.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
DarK600
Кстати, это не первое сотрудничество группы с Remedy. В прошлом они написали и исполнили музыкальную тему для финальных титров Max Payne 2. Кроме того, пять их песен вошли в саундтреки Alan Wake's American Nightmare и Control

А кроме всего этого, солист группы Марко Сааресто, выступил в роли "лица" Владимира Лема, для комиксов в первой части Max Payne.

Спойлер
12
Дима Руско

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0
Кей Овальд

Шикарная группа шикарной группы.

7
Kantahas

какая-то дешёвая попса. Dethklok - вот шикарная группа шикарной группы.

0
ZackSnyder

поэты с самого основания заслуживают гораздо большего внимания и популярности. отличная группа.

5
Rensky27

Вымышленная ?!

4
Artemus2.0

Пожалуй единственное хорошее, что есть в этой игре.

2
Unviz

В контроле с лабиринтом они отожгли...

2
В_о_л_ь_к_а

Мне нравится группа играющая на канализационных трубах - отличный стёб над музыкальной культурой 20 века)

1
Чатский

Как по мне игра душновата, но этот внезапный мьюзикл посреди игры что то с чем то. Словил кайф от атмосферы и музыки

1
Siriy

Кал какой-то.

-3
Porsche911GT3RS

Какое то лютое вонище подсунули в игру, так называемых жанров Экшен, хоррор. Посмотрел стримы, и эта игра меня раздражает. И таких игр становится больше. Весь акцент на эти сраные мюзиклы, ещё осталось завируситься этому танцу в тиктоке, ютубе и была бы полная деградация. Ждёшь экшена в стиле Макса Пейна, а получается фигня из под коня. - О вау! Смотрите как круто! Вам не круто?! Да вы ничего не понимаете! Токсики только хейтят нашу игру кококо. Смотрите у нас награды!

-7
Сергей Понащенко

Ну всё. Смело на Евровидение. Там такое выстрелит. Понимаю, что загаживать тут эту музыку не принято, но все же выскажусь. В игру не играл, только начал, но показалась скучной, да ещё и чудо оптимизация эта... Но вот эта группа, музыка, скажем так, полная шляпа. Недо рок, недо поп или ещё как то. Отдаёт лютым старьем. Ну это моё мнение.

-11
SomeMark

Понимаю, что загаживать комментарии не принято, но все же выскажусь. Он в игру не играл, только начал, но уже успел составить своё авторитетное мнение по классическому лекалу "не играл но осуждаю"... И вот этот комментарий, мнение, скажем так, полная шляпа. Недо мнение, недо рецензия или ещё как то. Отдаёт лютым бредом. Ну это моё мнение.

7