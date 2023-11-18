Выпущено обновление 1.0.12 для Alan Wake 2 со множеством улучшений и исправлений

Remedy выпустила обновление 1.0.12 для Alan Wake 2. Этот патч содержит 100 исправлений, настроек, улучшений и изменений.
Последнее обновление для Alan Wake 2, патч 1.0.12, исправило несколько проблем, которые затрагивали генерацию кадров Nvidia DLSS 3. Таким образом, переход от живого видео к 3D-графике теперь должен стать более плавным. Обновление также включает в себя множество исправлений освещения и визуальных эффектов, благодаря которым все выглядит лучше. Кроме того, патч решает некоторые проблемы с анимацией.
Новое обновление не только исправляет некоторые проблемы, но также добавляет недостающую озвучку на французском и японском языках. Оно решает проблему, из-за которой звук для видео в мире не синхронизировался. Эта проблема возникала в таких видео, как рекламе братьев Коскела, видео Элис, видео Дарлинга и видео Yoton Yo. Кроме того, патч делает сообщение о сбое графического процессора более удобным для пользователя.
Патч 1.0.12 делает игру более плавной за счет оптимизации использования памяти. Теперь на земле может быть больше трупов врагов, что делает ситуацию более реалистичной и жуткой. Вы также можете теперь толкать некоторые объекты, которые могут помешать вам, когда вы возвращаетесь в места, где вы сражались с врагами. А если вы уже что-то выяснили, игра лучше поместит подсказки в нужное место на доске дел.
Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.
Будем кекать и фонариком светить
обалдеть патчи штампуют каждый день только обновил игру, а тут новый патч .
Я наставил эту кучу обнов и по моему теперь стало до*уя мыла, когда работает FSR 2. Пздц, как играть теперь в FullHD и не потерять зрение...