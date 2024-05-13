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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 255 оценок

Завтра выйдет саундтрек Alan Wake 2

monk70
Новости

Как раз к завтрашнему 14-летию оригинальной Alan Wake компания Remedy выпустит саундтрек к Alan Wake 2 на Spotify и других потоковых платформах, а также в цифровых магазинах, таких как Amazon или iTunes.

Саундтрек, составленный разработчиками для дополнения игрового опыта, состоит из 35 треков, призванных идеально передать эмоции, напряжение и загадочность истории Alan Wake 2. По словам Remedy, композитор и музыкант Петри Аланко создал музыкальный шедевр, который запоминается так же, как и сама игра, от захватывающих мелодий, подчеркивающих самые интроспективные моменты игры, до более пугающих и напряженных частей.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
hangloose
0
1barac9U7ada7

Будем Петь наверное единственное из за чего стоит пройти эту игру

-1
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

0
jax baron

пора забыть эту ошибку - а они всё напоминают о себе- понятно что уже все здулись и забыли.

-3