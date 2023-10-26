Журналисты остались в восторге от хоррора Alan Wake 2

Наконец-то появились первые рецензии на Alan Wake 2 и теперь можно узнать, что думают о новой игре Remedy Entertainment игровые издания, и результат, похоже, более чем положительный. Давайте посмотрим на те голоса, которые имеются на данный момент:
Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на Metacritic составила 89 баллов из 100 на основе 24 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг также составил 91 балл на основе 24 рецензий. Но, конечно, средний показатель может измениться на один-два балла в течение нескольких часов и дней по мере поступления новых рецензий.
Все, вплоть до головоломок, кажется уместным. И это еще не говоря о великолепном актерском составе, задействованном в проекте, и действительно захватывающей истории, которая разворачивается как для Алана, так и для Саги, каждый из которых получает интересное присутствие в Брайт Фоллс и в мире за его пределами. Боевая часть не самая приятная, и ее довольно легко пройти, но это именно то, чего я хотел и даже больше от сиквела Alan Wake. Кроме того, это лучшая оригинальная игра в жанре хоррор 2023 года с большим отрывом, и в целом чертовски хорошая видеоигра.
Фирменное сложное повествование Remedy получило еще большее развитие, сочетаясь с экшеном в стиле survival horror, что обеспечивает более глубокое погружение в игру, чем когда-либо прежде. В частности, расширенная история, разработанная за последние 13 лет, придает игре уникальную привлекательность. Однако проблемы с субтитрами и ошибками, похоже, оперативно решаются после запуска игры, и я возлагаю большие надежды на улучшения в этом отношении.
Alan Wake 2 кажется почти безумной в своем подходе, в ней огромное количество нитей, которые в любой момент могут разрушиться под давлением. Однако благодаря четкой и язвительной логике, сочетающейся с приверженностью к восхитительному абсурду, команде Remedy удалось создать захватывающую историю, которая разворачивается умным, увлекательным и ужасающим образом.
надеюсь в восторге от оптимизации?
Наверное в восторге от того что смогли игру запустить для начала
ан нет..посмотрел обзорчики пока на приставочках.видать сил хватило только для консолей оптимизон завезти.ладно завтра посмотрим что они там начудили
еще один нытик. Да сколько можно? Это уже даже не смешно.
Да не нытик а реалист.обьясни пожалуйста как это на консольках игра смотрится отлично и идёт плавно а на ПК в минималках 3070
На консолях наверняка настройки графики еще ниже. Просто не сразу бросается в глаза.
"Журналисты" будут очень довольны лицезреть даже мою задницу, если ее будет продвигать крупная компания.
Мне нравится первая часть из-за сюжета, атмосферы и мистики. Надеюсь вторая часть не подкачает, но раз "журналисты в восторге", то придется подходить к игре очень насторожено.
Я уверен, что игра хорошая и купить её стоит. Но делать я этого не буду.
Первая часть была восхитительной, не думаю, что эта будет хуже.
Ну посмотрим что у Remedy получилось.
А еще остались игры, от которых журналисты не в восторге?
Конечно журналисты будут всех заверять, что это шедевр и прям Супер Мега Гипер игра века. А на самом деле-то что?
Опять тупые ходунки по локациям и бойки с обычными ходячими трупами. Стреляешь-стреляешь, а сюжет так и не развивается. Графоний конечно красивый, но на играбельность это не влияет. Все те же QTE для "драмы", да прям чуть что сломаешься не фиг делать - долго работать придётся, чтобы вернуться.
Боянец получился, как и ожидалось. Но журналисты и такие игры будут хвалить - им за это платят. И игроки снова поведутся на сомнительные "шедевры". Да и у Remedy больше нет сил ничего интересного придумать, вот они и переделывают старые проекты. По-моему на Alan Wake пора закрывать тему и забывать его навсегда.
Бояре обновляйте видеокарты, шедевр вышел)))
Шедевр в скобках 😝😝😝
люди обновились ещё до киберпадлы так что всё норм)
Не, пока еще рано. Вот когда Семен Озеро скажет "мы использовали современные технологии, поэтому просто обновите свои компьютеры", вот тогда и обновим).
Так они, вроде как, уже что-то подобное сказали.
первая игра была рельсовой бродилкой, скучной и некчемной
я ее стер после получаса, но с тех пор много воды утекло, я больше не восхищаюсь играми
даже в танки играю по праздникам, когда подарки раздают, а в целом игры мне не интересны
держи в курсе
Думаю тебе больше нечего делать на этом сайте, разве что на обнаженных косплейщиц передернуть, но и для этого есть более подходящие ресурсы
Ты променял нормальные игры на танки по праздникам? Браво, что еще сказать.
Что ты несёшь?🤦♂️ Ты сдался и идёшь против канонов святого гейминга, а это считается ересью!