Журналисты поделились своими первыми впечатлениями от закрытого показа Alan Wake 2 ©

Alan Wake 2 был показан прессе в рамках закрытого мероприятия в рамках Summer Game Fest 2023. Демонстрация, длившаяся около 30 минут, похоже, привела всех в восторг.

Уже геймплейный трейлер Alan Wake 2 вызвал очень положительную реакцию, но, судя по всему, это был лишь маленький кусочек по сравнению с тем, что станет самой большой игрой, над которой когда-либо работала Remedy Entertainment.

Отзыв редакторов IGN, который вы можете увидеть выше, передает очень четкие чувства: по сравнению с первой главой серия стала настоящим хоррором, с более медленным темпом и большим чувством напряжения.

Это еще не все: к исследовательской механике добавилась "Обитель разума", к которому мы можем обращаться время от времени, чтобы порассуждать о собранных на данный момент подсказках и тем самым раскрыть дела, которые мы расследуем в роли нового играбельного персонажа, Саги Андерсон.

Alan Wake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S 17 октября.