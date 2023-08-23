Alaskan Road Truckers выйдет на ПК в октябре этого года

Сегодня разработчики Movie Games S.A. и Road Studio объявили официальную дату выхода Alaskan Road Truckers на ПК - 18 октября 2023 года, а затем она выйдет и на консолях.
Сообщение о дате релиза появилось вместе с трейлером от издателя Green Man Gaming, в котором показано, как персонаж проводит проверку своего грузовика. Когда он отъезжает, игроки видят дату выхода, напечатанную на боковой стороне прицепа. Новый трейлер игры Alaskan Road Truckers, хотя и короткий, показывает, что разработчик сосредоточился на отдельном дальнобойщике.
В честь новой даты релиза игроки смогут посмотреть первую геймплейную трансляцию Alaskan Road Truckers на странице игры в Steam. Поклонники, находящиеся на выставке Gamescom, также могут поиграть в игру на стенде Green Man Gaming в зале 6.1 Consumer Hall. Игроки могут попробовать себя в роли дальнобойщика от первого лица и испытать свои силы на суровых дорогах, которые ждут их на Аляске.
Дата выхода PC-версии Alaskan Road Truckers объявлена на 18 октября, а версии для Xbox и PlayStation 5, по некоторым данным, появятся в ближайшее время после выхода на PC.
Стань дальнобойщиком по приколу!!!!!!!!
Что то графика убогая, выглядит если честно отвратительно и это печально(
ETS2 выглядит намного хуже по графону и ничего, люди играют.
Ну наконец-то объявили дату релиза. Много лет жду эту игру. Alaskan Road Truckers выглядит намного лучше убогой ETS2 как по гарфону, так и по многим другим параметрам. Наконец-то у водителя есть руки, всё анимировано, из кабины можно вылазить и прочее. Наконец-то хотя бы кто-то сделал нормальный симулятор дальнобойщика.
Вот бы все механики Alaskan Road Truckers однажды появились в каком-нибудь условном ETS 3. Вообщем, с нетерпением жду, чтоб поиграть. Ибо нормальных игр о дальнобойщиков не выходило со времён легендарных Дальнобойщиков 2 и 3. Всё остальное хлам в жанре.
Я играл в демку Alaskan Road Truckers, когда игра ещё называлась иначе. Честно, демка впечатлила. В сравнении с убогой ETS2, новая Alaskan Road Truckers как глоток свежего воздуха в жанре дальнобойщика.
Ну кто эту вот.. кучу отходов считает за нормальную игру? КТО?! Это же вообще уровень ниже плинтуса во всех смыслах!