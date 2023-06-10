Управление грузовиком и выживание в геймплейном трейлере Alaskan Road Truckers ©

Станьте дальнобойщиком в этом полностью захватывающем симуляторе, где вы будете готовить, заправлять, настраивать и водить машину

Новый трейлер игры Alaskan Road Truckers (официально известной как Alaskan Truck Simulator) был показан во время летней выставки Future Games Show Summer Showcase. В трейлере подчеркивается, что в игре есть гораздо больше возможностей, чем просто сидеть за рулем.

Трейлер также раскрывает сроки выхода игры - осень 2023 года, и подтверждает, что консольные релизы на PS5 и Xbox Series уже в пути.

Конечно, грузовики являются важной частью этой игры: различные транспортные средства смоделированы в мельчайших деталях и оснащены всеми элементами управления, которые вы ожидаете. Вам нужно будет выбрать подходящий автомобиль для предстоящего путешествия, прикрепить цепи противоскольжения, где это необходимо, и упаковать другие инструменты, чтобы справиться с трудностями выживания в дикой природе.

Однако именно то, что происходит, когда вы выходите из кабины, отличает Alaskan Road Truckers от других симуляторов вождения. Возьмите насос бензоколонки, чтобы заправиться, затем откройте капот, чтобы провести реалистичное техническое обслуживание и ремонт, которые помогут вам поддерживать грузовик в рабочем состоянии с помощью ряда взаимодействий и мини-игр.

Зайдите в магазин и найдите на полках консервы и закуски, которые вам нужно будет употреблять в дороге, чтобы сдержать голод. Во время путешествия вам также придется следить за уровнем энергии, останавливаясь на отдых, когда это необходимо для поддержания сил.

В дороге вы столкнетесь с экстремальными условиями, включая такие препятствия, как поваленные деревья, которые нужно будет убрать, прежде чем вы сможете продолжить свой маршрут. Достаньте бензопилу и расчистите их, чтобы можно было продолжить путь, но следите за температурой во время снежных бурь и постарайтесь вернуться в тепло кабины до того, как вас одолеет холод.

Игра Alaskan Road Truckers выйдет осенью 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games и GOG.com.