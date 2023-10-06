Завтра Alaskan Road Truckers получит демоверсию в преддверии официального запуска на ПК

Издательство Green Man Gaming Publishing, Movie Games S.A и Road Studio сообщили об ограниченной по времени пробной версии симулятора дальнобойщика в Аляске Alaskan Road Truckers.
С 11:00 МСК в субботу, 7 октября 2023 года, предварительная игровая версия Alaskan Road Truckers выйдет в Steam и откроет три часа игрового процесса, давая фанатам достаточно практического времени. чтобы почувствовать жизнь на открытых дорогах Аляски до полного запуска 18 октября.
Чтобы получить доступ к Alaskan Road Truckers и сыграть три часа бесплатно, игрокам необходимо будет зайти в Steam в указанное выше время и щелкнуть баннер, чтобы загрузить предварительную версию. После установки у фанатов будет возможность сыграть в игру три часа до того же времени, в понедельник, 9 октября.
Alaskan Road Truckers выйдет на ПК в Steam 18 октября 2023 года. Версии для Epic Games Store, Xbox Series X/S и PlayStation 5 будут выпущены вскоре после этого.
В автономном режиме наверняка больше 3 часов сыграть получится при желании...
Там вроде бы один маршрут будет разблокирован, катайся сколько хочешь, но за его пределы не выедешь.
Думаю, вот этот кусок дадут:
Какому-то стримеру уже дали поиграть, я видео видел, там мало места разблокировано на карте.
dobroedet обзор на днях делал
Глянул, у него по более кусок карты.