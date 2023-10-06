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Alaskan Road Truckers 18.10.2023
7 96 оценок

Завтра Alaskan Road Truckers получит демоверсию в преддверии официального запуска на ПК

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monk70
Новости

Издательство Green Man Gaming Publishing, Movie Games S.A и Road Studio сообщили об ограниченной по времени пробной версии симулятора дальнобойщика в Аляске Alaskan Road Truckers.

С 11:00 МСК в субботу, 7 октября 2023 года, предварительная игровая версия Alaskan Road Truckers выйдет в Steam и откроет три часа игрового процесса, давая фанатам достаточно практического времени. чтобы почувствовать жизнь на открытых дорогах Аляски до полного запуска 18 октября.

Чтобы получить доступ к Alaskan Road Truckers и сыграть три часа бесплатно, игрокам необходимо будет зайти в Steam в указанное выше время и щелкнуть баннер, чтобы загрузить предварительную версию. После установки у фанатов будет возможность сыграть в игру три часа до того же времени, в понедельник, 9 октября.

Alaskan Road Truckers выйдет на ПК в Steam 18 октября 2023 года. Версии для Epic Games Store, Xbox Series X/S и PlayStation 5 будут выпущены вскоре после этого.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Big and Fat

В автономном режиме наверняка больше 3 часов сыграть получится при желании...

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ABRASцовы

Там вроде бы один маршрут будет разблокирован, катайся сколько хочешь, но за его пределы не выедешь.

Думаю, вот этот кусок дадут:

0
ABRASцовы

Какому-то стримеру уже дали поиграть, я видео видел, там мало места разблокировано на карте.

0
Foma Fomich ABRASцовы

dobroedet обзор на днях делал

1
ABRASцовы Foma Fomich

Глянул, у него по более кусок карты.

0