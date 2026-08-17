Автор ретро-экшена ALATURKA в духе GTA раскрыл детали геймплея и столкнулся с критикой из-за турецкой полиции

Одиночный разработчик под псевдонимом bufuak поделился новыми подробностями и сырыми кадрами игрового процесса своего криминального ретро-экшена с открытым миром ALATURKA. События игры разворачиваются на улицах шумного Босфоруса 1970-х годов, расположенного сразу на 2 континентах. Сюжетная завязка рассказывает историю простого деревенского парня, который впервые выбрался за пределы родного поселения и прибыл в огромный незнакомый мегаполис с пустыми карманами ради заработка денег.

Игровой процесс делает акцент на хаотичную песочницу, тяжелую физику управления массивными автомобилями 1970-х годов и постоянную борьбу за выживание. Чтобы накопить стартовый капитал и закрепиться в городе, главному герою придется браться за любую работу от нарезки донера до контрабанды и криминальных разборок с уличными бандами. Разработчик также наполнил открытый мир специфическими местными активностями: в перерывах между заданиями игроки смогут кормить бродячих кошек, бросать симиты чайкам, гонять голубей и даже устроить драку с назойливым уличным продавцом мороженого.

В недавно опубликованном ролике автор продемонстрировал работу искусственного интеллекта местной полиции, назвав поведение виртуальных стражей порядка максимально безумным. На видео персонаж устраивает масштабные уличные перестрелки, отбивается от таранящих его полицейских экипажей и сбивает пешеходов на тротуарах под аккомпанемент анатолийского рока 1970-х годов. За счет нарочито низкополигональной графики в стиле консоли PlayStation 1, высокого уровня жестокости и рэгдолл-физики проект в сети уже начали сравнивать с серией Postal, причем интерес к игре выразили даже представители студии Running with Scissors.

Демонстрация насилия против виртуальных силовиков вызвала неожиданно острую реакцию среди части аудитории. Пользователь под ником Juan El Barrett резко раскритиковал автора за возможность стрелять в голову местным полицейским, назвав это опасным прецедентом, способным подогреть антигосударственные настроения в стране. По мнению комментатора, уничтожение правоохранителей допустимо в проектах вроде Grand Theft Auto, поскольку там показаны иностранные службы, но категорически недопустимо в отношении собственной турецкой полиции.

Игровое сообщество встретило подобные претензии волной критики, указав на очевидные двойные стандарты. Геймеры напомнили о десятках культовых серий от Far Cry, Mafia и Saints Row до Manhunt и Hatred, где насилие и противостояние властям выступают базовой игровой механикой, а не политическим заявлением. Большинство пользователей сошлось во мнении, что попытка цензурировать боевик из-за национальности полицейских абсурдна, а возникший конфликт лишь помог независимому проекту привлечь дополнительную аудиторию и преодолеть отметку в 10 000 добавлений в списки желаемого в сервисе Steam.

Создатель игры подчеркивает полностью прозрачный формат разработки и создает проект в прямом эфире во время еженедельных стримов при активном участии сообщества. По словам разработчика, ключевая идея проекта заключается в том, чтобы проверить, может ли 1 человек создать те легендарные игры из детства с помощью современных технологий.

Техническая составляющая игры рассчитана на максимально широкую аудиторию и не потребует мощного железа. Для запуска экшена в минимальной конфигурации указаны операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 370 и всего 4 ГБ свободного места на накопителе. В рекомендованных системных требованиях значатся чипы Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti либо AMD Radeon RX 480. Сроки полноценного релиза ALATURKA на PC пока не уточняются.