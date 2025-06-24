28-й сезон Albion Online стартует 5 июля

Приготовьтесь к двухмесячному противостоянию с новым испытанием.

Прошлый сезон гильдий изменил баланс сил в Альбионе через предательство и восстание, и теперь настало время для нового состязания между гильдиями, жаждущими мести. 28-й сезон начинается 5 июля в следующее время: Альбион: Азия в 03:00 МСК, а Альбион: Америка и Альбион: Европа в 14:00 МСК.

Игроки снова могут принять участие в испытании завоевателя, чтобы заработать эксклюзивные наборы аватаров, сундуки с добычей и бафы к славе. Данный сезон пройдет с огоньком с появлением Глубин, PvP-инстанса, введенного в обновлении Глубины бездны.

Специальная категория испытания вознаграждает тех, кто достаточно смел, чтобы спуститься в преисподнюю. Чтобы отметить это событие, испытание Глубин будет предоставлять увеличенные начисления очков на протяжении всего сезона. С дополнительными очками на кону – самое время зафиксировать свои составы, отточить ротации и продвинуть свою гильдию вперёд.

Основное расписание сезона

5 июля: Начало сезона и день вторжения

2 августа: День вторжения в середине сезона, начинается двойной зачет очков

30 августа: Заключительный день вторжения

2 сентября: Окончание сезона

Полное расписание сезона можно найти на форуме.

Сезоны гильдий - это ключевая часть соревновательной части Альбиона, где гильдии в течение двух месяцев сражаются за территории, зарабатывают очки сезона, поднимаются в рейтинге и получают желанные награды. Участие в сезоне гильдий позволяет вам внести свой вклад в успех вашей гильдии с помощью различных видов активностей. Даже если вы не увлекаетесь PvP, вы все равно можете помочь своей гильдии набрать очки сезона и открыть ценные награды!