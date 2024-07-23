Albion Online обзавелась обновлением "Пути к славе" с "Журналом Альбиона"

В MMORPG Albion Online введена система «Журнал Альбиона», новое кристальное оружие и динамическое восстановление ресурсов и монстров. Обновление «Пути к славе» добавило эту новую систему достижений, что позволяет игрокам регистрировать свои приключения и получать за это ценные призы.

Теперь в игре доступно новое кристальное оружие, включая Парные истребители, Грозовой монарх и Посох возвышения. Гильдии могут контролировать до шести островов, распределённых по Martlock, Bridgewatch, Fort Sterling, Lymhurst, Thetford и Caerleon.

В рамках обновления также были переработаны зоны, переходы и контент на Путях Авалона. Игроки могут теперь заниматься выслеживанием, а также охотиться на Тень в маске. Введена система динамического восполнения ресурсов и монстров, которая регулирует их появление в зависимости от серверной активности.

Улучшено масштабирование доски достижений и фильтры в рейтинге. Добавлена функция готовности группы для координации действий. Интерфейс осад был обновлён, также появилась возможность дважды усилить оружие в бою. Все заклинания доступны с 4 тира и выше.