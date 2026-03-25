Albion Online выходит на Xbox Series 21 апреля с кроссплатформенной поддержкой

Sandbox Interactive анонсировала, что бесплатная средневековая фэнтезийная MMORPG в стиле «песочницы» Albion Online станет доступна на Xbox Series с 21 апреля. Версия для консоли предложит полный игровой опыт с кроссплатформенной поддержкой, позволяя игрокам продолжать прогресс с PC, Mac, Linux, iOS и Android на общих серверах.

Игра впервые вышла на PC, Mac и Linux 17 июля 2017 года, а в 2021 году добралась до мобильных платформ. Теперь мир, управляемый игроками, открывается для огромной аудитории консолей, предлагая полный доступ к экономике, боям и социальным взаимодействиям Albion Online.

Версия для Xbox получила оптимизированные схемы управления, поддержку клавиатуры и мыши, переработанные интерфейсы и контекстные меню, упрощающие навигацию по игровому миру. Привязка учетных записей осуществляется без потери прогресса персонажей, а новые игроки смогут сразу присоединиться к игровым серверам Xbox. Для полноценной кроссплатформенной игры можно перенести существующую учетную запись Albion Online.

Таким образом, релиз на Xbox Series открывает перед фанатами возможность полностью погрузиться в масштабный мир Albion Online на консолях, сохранив все преимущества кроссплатформенной игры и прогресс персонажей.