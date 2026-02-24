Для Albion Online выпущено крупное обновление Realm Divided Part 2: рейд-режим и боевые стяги

Разработчики Albion Studio представили вторую часть дополнения Realm Divided. Главными новинками патча стали реворк активности «Налёт бандитов» и внедрение динамических «Знамен фракционных битв».

Механика «Налёта» была существенно изменена. Теперь событие стартует с фазы сбора ресурсов: участники должны снабжать свою фракцию, чтобы обеспечить её продвижение. Кульминацией становится штурм крепостей в красных PvP-зонах. Цель сражения - прорваться в центр укрепления и завладеть ценными трофеями, не подпуская к ним соперников.

«Знамена» станут мобильными точками противостояния. Игрок, поднявший стяг, начинает зарабатывать очки престижа, а союзники рядом с ним также получают бонусы. Если знаменосец падет в бою, стяг может подобрать любой участник (вне зависимости от фракции), при этом накопленный прогресс сохраняется. Чтобы получить максимальную награду, команде нужно донести знамя до аванпоста, отбиваясь от врагов, - награда будет общей для всей группы.