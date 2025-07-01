Для Albion Online вышло обновление "Глубины бездны"

Спуститесь в адские подземелья и проложите свой путь вперед.

Разверзлись инфернальные пропасти! Обновление Глубины бездны уже появилось в игре, открыв путь к древним подземным сокровищницам и объявив начало новой опасной эры. Подземелья с демонами, новый центр PvP-активностей и награды, пышущие пламенем, - данное обновление приглашает игроков спуститься в Глубины и встретиться с их обитателями...

В бездну

В Глубинах происходят стремительные PvP-стычки в небольших группах в разрушающемся подземелье, где игроки получают бафы, добычу и души по мере продвижения вглубь преисподней, а самые смелые могут открыть великие сокровища, запертые на нижнем уровне. Новое логово Антиквара, доступное из каждого Королевского города и Caerleon, служит центром сбора для всех PvP-инстансов в адской тематике. Игроки могут повысить свой статус Антиквара, побеждая вражеских персонажей в Глубинах, проклятых подземельях и Вратах Ада, и разблокировать адские предметы роскоши и двух новых зловещих пауков-скакунов.

Плавный путь вперед

Новый набор правил оранжевого PvP в Глубинах, где игроки при смерти теряют только содержимое инвентаря, предлагает более щадящее освоение PvP в Альбионе. Полностью переработанный контент нового игрока теперь в упрощенной форме познакомит искателей приключений с ключевыми системами. Новая категория Развитие персонажа в журнале Альбиона предлагает поэтапные цели от ранней игры до продвинутого мастерства, а переработанная система очков обучения обеспечивает более плавное и интуитивно понятное продвижение по доске достижений.

Ясность, сверкающая подобно кристаллам

В бой вступают два новых кристальных оружия: Молот истинных снарядов, который направляет чистую энергию на защиту союзников и оглушение врагов, и Посох неподвижного взгляда, чья форма кобры заставляет врагов окаменеть без возможности очистки этого эффекта контроля.

Тем временем важные обновления в интерфейсе привносят ясность и легкость в ваше путешествие. Оцените усовершенствованные фильтры предметов и их категории, единый трекер HUD, который уменьшает беспорядок на экране и адаптируется к вашим потребностям, а также четкие индикаторы способов получения предметов роскоши.

Двойные Twitch Drops

В честь выхода Глубин бездны мы предоставляем двойные Twitch Drops до 13 июля 12:30 МСК на AlbionTV и всех остальных стримах в категории Albion Online! Вот как вы можете их получить: