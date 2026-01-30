Хардкорная MMORPG Albion Online выйдет на консолях Xbox Series этой весной

Спустя девять лет после первоначального релиза на персональных компьютерах многопользовательская ролевая игра Albion Online наконец доберется до консолей Xbox Series X|S. Разработчики из студии Sandbox Interactive официально представили обновленную дорожную карту проекта, подтвердив свои планы по расширению аудитории и выпуску клиента для приставок текущего поколения от Microsoft.

Представители студии заявили, что предстоящий релиз станет первым шагом компании в консольном сегменте и откроет двери для более широкой базы игроков. По словам авторов, это важная веха на пути к превращению Albion Online в по-настоящему кроссплатформенную MMO, какой они всегда хотели ее видеть. Для обеспечения комфортного геймплея на геймпаде разработчики внедрили новую навигацию в интерфейсе, создали специальную схему управления и адаптировали ключевые экраны меню под консольные реалии.

Выход версии для Xbox запланирован на весну этого года, однако точная дата пока держится в секрете. Вместе с запуском на новой платформе игру ждет весеннее контентное обновление, специальное событие Хранителей и появление драконов, которые будут внедряться в игровой мир в течение весны и лета. Стоит отметить, что еще в октябре 2025 года поддержка достижений Xbox стала доступна для пользователей ПК. Ожидается, что подписчики сервиса Game Pass могут получить дополнительные внутриигровые бонусы на старте, хотя официального подтверждения конкретных наград пока не поступало. Игрокам обещают плавное погружение в фэнтезийный мир, полный сражений и развитой экономики.