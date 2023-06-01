Испытания для настоящих рыцарей вернулись в MMORPG Albion Online ©

Sandbox Interactive периодически возвращают временные события в MMORPG-песочницу Albion Online, дабы игроки, ранее не учувствовавшие в них, могли получить бесплатные награды. На этот раз искателями приключений снова стало доступно "Испытание рыцаря", во время которого они смогут получить несколько приятных наград: рамку для аватара, Бравую лошадь с умением скорости и невосприимчивости, а также другие полезные предметы из сундуков.

Но чем же заниматься для того, чтобы получить свои награды? Проводите свое время так, как и всегда: занимайтесь рыбалкой, собирательством, фермерством, выполняйте ежедневные задания и так далее. Все активности будут приносить специальные очки испытание, в последствии которые открывают доступ к наградам.