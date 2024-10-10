Подробности крупного обновления "Горизонты" для Albion Online

Следующее обновление Альбиона оживит открытый мир и представит несколько масштабных улучшений интерфейса.

28 октября для Albion Online выйдет обновление Горизонты, которое добавит в открытый мир игры новый увлекательный контент. Динамические лагеря меняют свое местоположение наряду с динамическими ресурсными точками и новыми тайниками, а в лагерях монстров можно найти новые карты. В Запределье опасности и награды зависят от качества региона, а новые порталы S.A.F.E. перенесут одиночных игроков вглубь черных зон. Группы смогут оценить переработанные случайные подземелья и новых пугающих кристальных существ, с которыми предстоит сразиться. А долгожданные улучшения удобства игры, такие как редактор HUD и профили быстрых настроек, сделают ваш игровой процесс максимально удобным. С появлением двух новых категорий журнала горизонты Альбиона расширяются во многих отношениях.

Динамический мир

Динамические лагеря - это новые лагеря монстров, которые появляются в непредсказуемых местах открытого мира на ограниченное время и предлагают персональные награды тем, кто их зачищает. В то же время в игру вводятся изобильные динамические ресурсные точки. Тайники в открытом мире вознаграждают тех, кто сумеет их отыскать, а в лагерях монстров иногда можно найти новые карты, которые открывают особое подземелье.

За горизонтом

В Запределье опасности и награды теперь зависят от качества региона, предлагая более сложные, но и более прибыльные варианты по мере приближения к центру. Порталы S.A.F.E. обеспечивают мгновенное перемещение из городов-порталов вглубь Запределья, непредсказуемо перенося одиночных игроков в эти малоизведанные земли. А кристальный жук и кристальная кобра предстают перед группами в качестве новых устрашающих целей. В то же время были обновлены групповые случайные подземелья, предлагая увеличенные награды для больших групп, а на Королевском континенте синие зоны 5 тира и желтые зоны 6 тира открывают доступ к более продвинутому контенту на ранних этапах игры.

Настройте свой геймплей

Редактор HUD дает вам настоящий контроль над интерфейсом, позволяя настраивать, сохранять и делиться шаблонами. В паре с профилями быстрых настроек вы сможете одним нажатием кнопки переключаться между настройками графики, звука, управления и геймплея. Управление инвентарем стало проще, чем когда-либо, благодаря сворачиваемым разделам, настраиваемым ячейкам и расширенным возможностям сортировки. Банки также получили дополнительные опции Переместить все, Починить все и более интуитивные функции сортировки. А в журнале Альбиона появились две новые категории – Общение и гильдии и Остров – с уникальными тематическими наградами.

Все это и многое другое открывает новые возможности в постоянно развивающемся мире Альбиона, небывалым образом расширяя возможности вашего геймплея.